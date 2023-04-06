Hatay'da tescilli lezzetin yapıldığı "Künefeciler Meydanı" bu ramazan sessiz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - EDA ÖZDENER - Hatay'da her ramazan iftarın ardından cıvıl cıvıl olan "Künefeciler Meydanı", depremler nedeniyle bu ramazan sessizliğe büründü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2008'de tescillenerek coğrafi işaret belgesi verilen künefenin yapılıp satıldığı meydan da enkaza karıştı.

Önceden günde ortalama 20 bin porsiyon künefenin satıldığı şehirde, bu sayı ramazan ayında ve Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 2 katına çıkıyordu.

Her ramazan iftarın ardından Hataylıların ve kente gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, genç yaşlı, kadın erkek büyük bir kalabalığın olduğu meydanda bu ramazan sessizlik ve hüzün hakim.

AA muhabirinin Künefeciler Derneğinden aldığı bilgiye göre, yaklaşık 30 ülkeye gönderilen, yıllık 10 milyon lira civarında ihracat getirisi olan künefeyi yapan ustaların birçoğu depremde yaşamını yitirdi.

Depremlerde kentteki 200 civarındaki künefeci dükkanının büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

- AB tescili depremden sonra geldi

Antakya künefesi, deprem öncesi başlatılan süreç kapsamında, 13 Mart'ta Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret listesine girdi.

AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tescille yöresel üretim tekniklerine uyularak, Hatay il sınırları içinde üretilen Antakya künefesi, her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB'de de koruma altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.