Eski Ocaklar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Durak, deprem soruşturmasında tutuklandı

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HATAY (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesi eski Ocaklar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Durak, deprem soruşturması kapsamında tutuklandı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Durak, gözaltına alındı.

Durak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

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