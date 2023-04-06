Hataylı depremzede çilingir ustası, hemşehrilerine mobil araçla hizmet veriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, çilingir dükkanında hasar oluşan Cuma Halifeoğlu, mobil araçla hizmet vermeye devam ediyor.

Halifeoğlu'nun, merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 21 yıllık iş yeri depremlerde ağır hasar aldı.

İş yerindeki malzemelere ve motosikletine ulaşamayan Halifeoğlu'na, İstanbul'daki bazı meslektaşları destekte bulundu.

Babasının desteğiyle aldığı araca meslektaşlarının gönderdiği malzemeleri koyan 41 yaşındaki Halifeoğlu, Akasya Mahallesi'nde mobil olarak hizmet vermeye başladı.

Anahtar yenileme, oto kumanda pili değiştirme, oto ve daire kapısı açma işlemleri gerçekleştiren Halifeoğlu, AA muhabirine deprem felaketinin ardından Hatay'ı terk etmediğini söyledi.

Depremde iş yerinin ağır hasar aldığını anlatan Halifeoğlu, "Durumu duyan İstanbul'daki meslektaşlarımız, bize destek çıktılar, bazıları malzeme, bazıları da makine gönderdiler. Ben de babamın tavsiyesiyle ve yardımıyla minibüs aldım. Mobil araçla hizmeti vermeye başladım. Antakya'da benden başka mobil hizmet veren çilingir yok." dedi.

Halifeoğlu, mobil aracında bir iş yerinde yapılan işlemlerin hemen hepsini gerçekleştirebildiğini belirtti.

Hasarsız veya hafif hasarlı evlerde de bozulan kapı kilitlerinin onarımını yaptıklarını anlatan Halifeoğlu, müşterilerden olumlu dönüş aldıklarını dile getirdi.

Depremler nedeniyle başka şehirlere giden Hataylılara "geri dönün" çağrısında bulunan Halifeoğlu, şunları kaydetti:

"Hatay'ı kimse terk etmesin. İnşallah bu şehir tekrar ayağa kalkacak. Giden çok sayıda meslektaşım geri geliyor, gelmeye de devam edecekler. Tüm Hataylıların geri dönmesini istiyorum, burayı sahipsiz bırakmayalım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.