Cansuyu ve Anadolu Gençlik dernekleri, deprem bölgelerinde yardımlarını sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma ile Anadolu Gençlik dernekleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Afet ve Koordinasyon Akdeniz Bölge sorumlusu Abdulhadi Bük, AA muhabirine, depremlerin etkili olduğu tüm illerde yardımlarının sürdüğünü belirtti.

Sıcak yemek, gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtımlarını yaptıklarını aktaran Bük, merkez Antakya'da günde yaklaşık 4 bin kişiye iftar verdiklerini söyledi.

Yardımlarının artarak devam ettiğini belirten Bük, her gün 2 bin kişiye de özel araçlarla tatlı dağıtımı yaptıklarını dile getirdi.

Diğer illerde de iftar verdiklerini aktaran Bük, "Malatya'da günlük 4 bin, Kahramanmaraş'ta 6 bin kişilik iftarlar veriyoruz. Bunun yanı sıra Malatya'da 20 bin, Kahramanmaraş'ta 15 bin Adana'da 20 bin, Gaziantep'te 10 bin, Osmaniye'de 5 bin, Hatay'da 30 bin gıda kolisi hijyen ve kumanya dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.