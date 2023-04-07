İskenderun'da kurulan "Sakarya Kardeşlik Kenti"nde çalışmalar aralıksız sürüyor

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HATAY (AA) - BEHÇET ALKAN / SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde oluşturulan 250 konteynerlik alanda çalışmalar sürüyor.



"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından afetzedelerin barınma ihtiyacını gidermek amacıyla harekete geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İskenderun'da 250 konteynerden oluşacak "Sakarya Kardeşlik Kenti" kuruyor.

Depremzedelere yuva olacak kardeşlik kentinde, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezi de yer alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana afetzedelerin yaralarını sarmak için sahada olduklarını söyledi.

Felaketin hemen ardından ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini anlatan Yüce, şöyle devam etti:

"1999'daki depremi yaşamıştık. Depremle yaşamın ne demek olduğunu en iyi anlayanlardan olduğumuz için depremden hemen sonra koordine olup arama kurtarma ekiplerimizi bölgeye gönderdik. 300'e yakın iş makinemizi, 600'e yakın personelimizi ihtiyaç olan illere intikal ettirdik. Kanalizasyon ve su şebekeleri gibi hususlarda çalışmalar yaptık. İlk hafta tamamen arama kurtarama çalışmalarına ağırlık verdik ve ekiplerimiz 43 vatandaşımızı enkazdan canlı çıkardı."

Yüce, Hatay'ın yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da çalışmalara destek olduklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta ayrıca esnafın faydalanması için iş merkezi kurmaya yönelik çalışmaları da başlattıklarını aktaran Yüce, bu kapsamda hizmet sunacak konteynerlerin siparişlerinin verildiğini söyledi.

- "Burada bir yaşam merkezi oluşturuyoruz"

Sakarya ile kardeş kent olan İskenderun'a yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Yüce, şöyle konuştu:

"İskenderun ile kardeş şehir olmamız münasebetiyle, aşevleri kurduk. 250 konteynerle kent oluşturmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Altyapı çalışmaları bitti, üstyapıyla ilgili işlemler sürüyor. Şu ana kadar 164 konteyner geldi. Burada bir yaşam merkezi oluşturuyoruz. Sadece konteyner kent değil, alt ve üstyapısıyla sosyal donatılarıyla bir kent kuruyoruz. Burası yeni bir yaşam merkezi haline geliyor. Buradaki depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için İskenderun Belediye Başkanı ile omuz omuza verdik, gerekli çalışmaları yürütüyoruz."

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da depremin ilk gününden bu yana kendilerine ve depremzedelere destek olan Sakarya Büyükşehir Belediyesine ve Sakarya halkına teşekkür etti.

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