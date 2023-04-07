Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 57 mahallede yapılıyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 57 mahallede sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın iki ilçesindeki 57 mahallede, hasarlı binaların yıkımı ve enkazın kaldırılmasına devam ediliyor.

Buralardan çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürülüyor.

Bazı depremzedeler de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekliyor.

Yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için itfaiye ekipleri enkazı ve molozları ıslatıyor.

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