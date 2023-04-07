Çadır kenttekilerin "Meltem ablası" afetzede çocukların gönlüne dokunuyor

HATAY (AA) - BİLAL ALTIOK / BEKİR BEKTAŞ - Depremin etkilediği Hatay'da ağır hasar gören evlerinin önüne kurdukları çadırda ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Meltem Parlakyıldız, gönüllü olarak vakit geçirdiği afetzede çocuklara zeka oyunları öğretiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden Hatay'da, afetzedeler çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Buralarda kurum ve kuruluşlar ile gönüllülerin desteklerinin yanı sıra depremzedelerin dayanışma örnekleri de dikkati çekiyor.

Depremde Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gören Meltem Parlakyıldız, 3 kardeşi, anne ve babasıyla evlerinin önüne kurdukları çadırda yaşamaya başladı.

Antakya'daki Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çocuk gelişimi bölümü öğrencisi olan genç kız, depremin ardından çadır kentlerde barınan çocukların gönlüne dokunmak istedi.

T3 Vakfı tarafından Orhanlı Mahallesi'ndeki çadır kentte oluşturulan TEKNOFEST çadırını fark eden Parlakyıldız, buradaki gönüllülerle iletişime geçti.

Haftanın beş günü çadır kentteki çocuklarla zeka oyunları ve çeşitli etkinliklerle vakit geçiren genç kız, kendisine "Meltem abla" diye seslenen çocukların kısa sürede sevgisini kazandı.

- Birbirlerinin yaralarını sarıyorlar

Parlakyıldız, AA muhabirine, çocuklarla vakit geçirmeyi sevdiğini, depremden önce hayalinin okulunu bitirince bir kreş açmak olduğunu söyledi.

Deprem günü korku ve panikle kendilerini evden dışarıya attıklarını aktaran Parlakyıldız, sonrasında ise evleri ağır hasar aldığı için AFAD tarafından temin edilen çadırda yaşadıklarını dile getirdi.

Parlakyıldız, çocuklarla vakit geçirmeyi her zaman çok sevdiğini, depremzede çocuklar için de bir şeyler yapmak istediğini belirterek, şunları anlattı:

"Ben de depremzedeyim. Çocuklar bazen geliyor, benimle dertleşiyor. Onlara bir abla gibi davranıyorum. Çocuklar gülsün yeter. Birbirimizin yaralarını saralım diye geldim. Ben çocuklara, onlar da bana destek oluyor. Buradan gidersem çocuklar da ben de üzüleceğim. Bana 'Meltem abla', 'Meltem hoca' diyorlar. Onları kardeşim gibi seviyorum."

- "Meltem abla bize çok güzel şeyler öğretiyor"

Afetzede çocuklardan Eren Bostancı, okuldan sonra zeka oyunları çadırına geldiğini dile getirdi.

Bostancı, "Burası çok güzel. Çok eğlenceli bir yer. Üç beş tane arkadaşım vardı, bu sayı 25'lere kadar çıktı. Meltem abla bize çok güzel şeyler öğretiyor. Mangalayı hiç bilmiyordum. Bize Meltem abla öğretti. Her gün bizi eğlendirmek için buraya geliyor. Bize oyunlar oynatıyorlar." diye konuştu.

TEKNOFEST çadırında eğitim alan 6. sınıf öğrencisi Eray Korkut da eğlenceli vakit geçirdiklerini vurgulayarak, "Meltem abla bizimle ilgileniyor, zeka oyunları oynuyoruz, keşif oyunu, satranç gibi oyunlar oynuyoruz." dedi.

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