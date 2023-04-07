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Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünde "tebessüm" oluyor

AA

Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünde "tebessüm" oluyor

HATAY (AA) - BİLAL ALTIOK/BEKİR BEKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde bulunan çadır kentlerde kalan afetzede çocuklar, gençler ve kadınlarla iletişim için ünlü ve tanınmış isimlerden oluşan etkinlik grupları, deprem bölgelerini geziyor.

AFAD koordinasyonundaki çadır kentleri ziyaret eden ünlüler, depremzedelerle bir araya geliyor, onlarla şarkılar söyleyip çeşitli etkinlikler yapıyor. Afetin izlerini silmeye çalışan proje grubundaki ünlüler, depremzedelerle yakından ilgileniyor, çocukların yüzünde tebessüm olmaya çalışıyor.

- "Kadınların ve çocuklarımızın iletişimdeki eksikliklerini giderdik"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ses Sanatçısı ve Çocuklar Geleceğimiz Çadırlar Tuvalimiz Proje Koordinatörü Züleyha Ortak, Hatay'ın Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'ndeki çadır kentte AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ekibiyle depremin 3'üncü gününden itibaren bölgede olduklarını söyledi.

Deprem bölgesinde 16'ncı programlarını yaptıklarına işaret eden Ortak, farklı alanlarda çalışan sanatçı, oyuncularla bölgeyi gezdiklerini, ramazanda da etkinliklerin sürdüğünü aktardı.

"Çocuklar Geleceğimiz, Çadırlar Tuvalimiz" diyerek yola çıktıklarını, her bölgede ekibe farklı ünlülerin katıldığını aktaran Ortak, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Malatya'daydık, bu hafta Hatay'dayız, gelecek hafta Gaziantep, bir sonraki hafta Kahramanmaraş'ta olacağız. Depremden sonra sahaya indiğimizde özellikle çocukların ve gençlerin moral, motivasyona ihtiyaçları olduğunu fark ettik. Hemen İletişim Başkanımıza gönderdiğimiz mesaj sonrasında çok olumlu bir cevap geldi ve bu şekilde projemiz başladı. Kadınların ve çocuklarımızın iletişimdeki eksikliklerini giderdik, onlara hediyeler verdik, çok da güzel oldu. Bugün burada Ramazan etkinliği yapıyoruz. Amacımız bu etkinlikleri devam ettirmek."

- "Yaraların sarılmasında katkımız olduysa ne mutlu bize"

Projeye gönüllü destek veren oyuncu Burak Haktanır da depremin ilk günlerin itibaren İletişim Başkanlığı vasıtasıyla depremin etkilediği kentlere birkaç kez gittiğini, Hatay'a da üçüncü kez geldiğini söyledi.

Bölgeye psikososyal destek çalışmaları kapsamında geldiklerine değinen Haktanır, "Buraya çocukları eğlendirmeye yönelik geliyoruz. Getirdiğimiz oyuncakları, ders ve boyama kitaplarını onlara hediye ediyoruz. Etkinliklerimiz daha çok çocuklara yönelik ancak yetişkinlerde ilgi gösteriyor. Bu defa ekibimizde ses sanatçıları var. Çocuklarla şarkı yarışması yapıyoruz. Oldukça da ilgi var, çok beğenildi. Burada ciddi bir travma var, yaraların sarılmasında bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Etkinliğe çocuğuyla gelen Hüsniye Orhan da bu etkinliklerle bir nebze olsun yaşadıkları sıkıntılardan uzaklaştıklarını belirtti.

Etkinliğin kendilerine ve çocuklara iyi geldiğini vurgulayan Orhan, "Herkesten Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız çok eğleniyor, çok teşekkür ederiz." dedi.

Çadır kentte gönüllü çalışan depremzede Ebru Cemali de etkinliği faydalı bulduğuna dikkati çekerek, ünlülerin çocukları mutlu ettiğini, çocuklar mutlu olunca kendilerinin mutlu olduğunu kaydetti.


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