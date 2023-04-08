İtalyan şefler gemide hazırladıkları yemeklerle depremzedelere iftar sofrası kuruyor

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HATAY (AA) - BEHÇET ALKAN/SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin ağırlanması amacıyla Hatay'ın İskenderun ilçesine getirilen MSC AURELIA gemisindeki İtalyan şefler, depremzedeler için yemek hazırlıyor.

İtalya'nın Napoli şehrinden ayrılarak 21 Şubat'ta İskenderun'a demirleyen gemide, depremlerden etkilenen 700'den fazla depremzede ağırlanıyor.

350 odalı gemide, tüm ihtiyaçları AFAD, Kızılay ile gemi personeli tarafından sağlanan depremzedeler, iftar sofrasında İtalyan şeflerin yaptığı yemekleri yiyor.

İtalyan şeflerin ülkelerine özgü lezzetlerin yanı sıra Türk mutfağına uygun hazırladıkları yemekler, gemideki afetzedelerin yanı sıra karaya da çıkarılarak İskenderun ilçesi ve bazı beldelerdeki iftar çadırlarında vatandaşa ikram ediliyor.

- Depremzedelere hizmet için gönüllü oldu

Şeflerden Antonio Guarino (52), AA muhabirine, afet bölgesine gönderilen gemiye gönüllü olarak katıldığını, depremzedeler yararına çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Haftalardır gemi mutfağındaki ekibiyle depremden etkilenenlere farklı yemekler hazırladıklarını anlatan Guarino, şöyle konuştu:

"Depremde oluşan zarardan etkilenen aileleri gördüm ve özellikle çocuklara yardım etmek için geldik. Bizim önceliğimiz buradaki ailelere yardım etmek. Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak istiyoruz. İnsanlara yardıma devam etmek istiyoruz. Onlara sıcak yemek temin etmeyi sürdürmeyi arzuluyorum. Gemi dışındaki depremzedeler için de yemek hazırlıyoruz. Gemide her akşam sıcak yemek ve tatlılar hazırlıyoruz. Daha önceden karada çalışıyordum depremi duyunca buraya gelmek istedim. İtalyan yemeklerini çok beğendiler. Türk mutfağı, İtalyan mutfağına göre biraz daha baharatlı ama konuklarımız İtalyan yemeklerini beğenerek tüketiyor."

Şef asistanı Giuseppe Ferraro (21) ise gemideki depremzedeleri eğlendirmek için bazı etkinlikler düzenlendiğini, bu etkinliklerde görev almanın bile kendini sevindirdiğini belirtti.



Ferraro, "Geldiğimiz günden beri buradaki insanlara yardım ediyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnsanların yüzünün güldüğünü görmek güzel." dedi.

- Türk ve İtalyan yemeklerinden oluşan menü hazırlandı

MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner ise depremin meydana gelmesinin ardından firma olarak konteyner tedariki sağladıklarını ve MSC AURELIA gemisinde hizmet sunmaya başladıklarını söyledi.

Gemideki İtalyan aşçılar tarafından yapılan yemekleri depremzedelerin beğendiğini aktaran Tosuner, şunları söyledi:

"Burada konaklamanın yanında yeme-içme, hijyen, tuvalet, banyo ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Her kabinin kendi tuvaleti ve banyosu mevcut. Ramazan ayı boyunca da iftar sahur hizmetlerimiz devam edecek. Bununla beraber geminin dışında da İskenderun'da, Sarıseki beldesinde yine depremzedelere iftar veriyoruz. Bütün yemekler geminin İtalyan aşçıları tarafından yapılıyor. İtalyan lezzetleriyle Türk lezzetlerinin bulunduğu bir menü yaptık. İtalyan yemeklerinden makarna, sulu yemekler ve çorba seviliyor."

Tosuner, İskenderun'un farklı beldelerinde belirli zamanlarda iftar programı düzenleyeceklerini kaydetti.

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