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Eğlenceli atölyelerle donatılan "Umut Tırı" depremzede çocuklar için yollarda

AA

Eğlenceli atölyelerle donatılan "Umut Tırı" depremzede çocuklar için yollarda

HATAY (AA) - SERKAN AVCI/KORAY KILIÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için atölyeler oluşturularak hazırlanan "Umut Tırı", afetin yıkıma yol açtığı illerdeki çadır ve konteyner kentlerde konuşlanarak çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

İstanbul merkezli SosyalBen Vakfı, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerdeki çocuklar için harekete geçti.

Afet bölgesindeki çocukların vakit geçirmesi için oluşturulan eğlenceli atölyeler, tıra taşındı.

Hazırlıkların tamamlanasıyla yola çıkan "Umut Tırı", Adana'nın ardından Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerin çevresinde konuşlandı.

Depremzede çocuklar için kapılarını açan tırda, oyun başta olmak üzere resim, müzik, icat, yaratıcı yazarlık ve spor atölyelerinde etkinlikler düzenleniyor.

Aktivitelere katılan çocuklar, afetin oluşturduğu travmadan uzaklaşarak keyifli zaman geçiriyor.

- Gittikleri şehirlerde 2 gün kalıyorlar

SosyalBen Vakfının kurucusu Ece Çiftçi, AA muhabirine, depremlerden etkilenen illerdeki çocukları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Afet bölgelerini gezip küçük yaş gruplarıyla buluşmaya devam edeceklerini belirten Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"Umut Tırı, Adana'dan başlayarak Malatya'da son durağı olacak şekilde 18 gün boyunca depremden etkilenen 4,3 milyon çocuğa destek olmak için atölye çalışmalarını sürdürüyor. 952 bireysel bağışçı, ana destekçimiz Mavi Jeans ve gönüllülerle sahadayız. 9 kente gideceğiz. Her ilde 2 gün kalacağız ama bu rotamızın giriş kısmı. Umut Tırı ilerleyen süreçlerde sık sık çocuklarla buluşmaya devam edecek."

Çiftçi, depremzede çocukların atölye çalışmaları sayesinde güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Atölye etkinliklerinin uzman psikologların kontrolünde hazırlandığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Umut Tırı, bilinen tırlar gibi içinde malzeme ya da eşya taşımıyor. Bünyesinde vakfımızın 6 atölyesini barındırıyor. Bu oyunlar ve atölyeler, tır durduğu zaman çocuklarla buluşuyor. Burada en önemli noktalardan biri, çocuğun iyi vakit geçirirken aynı zamanda sosyal olarak içinden geçtiği bir ortamı yaratabilmek. Bu, hazırlık sürecimizde adım adım atölyelere işlendi. Çocuklar gerçekten mutlular. İlgilenilmek ve dahil edilmek bu zamanlarda en çok özledikleri şeylerden biri. Gönüllüler olarak buna bir parça da olsa iyi gelebiliyorsak bizim için en büyük kazanım oluyor."

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