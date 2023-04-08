Hataylı iki depremzede öğretmen otizmli çocuklara gönüllü eğitim veriyor

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HATAY (AA) - SAVAŞ GÜLER / ANIL KURU - Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan iki eğitimci, otizmli çocukların eğitimden uzak kalmaması için gönüllü ders veriyor.

Defne Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan özel eğitim öğretmeni Şule Cemre Duman ile özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimci olan Seray Süner'in yaşadığı ev, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü.

Depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da kurulan konteyner kentte, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfınca (SOBE) otizmli çocuklar için özel sınıf açıldığını öğrenen iki eğitimci, buradaki faaliyetlerde gönüllülük esasıyla çalışıyor.

Eğitimcilerden 24 yaşındaki Süner, AA muhabirine, depremin ardından toparlanması gerektiğini, konteyner kentte otizmli çocuklara ders verildiğini öğrenince hemen harekete geçtiğini söyledi.

Gönüllü olmaya karar verdiğini belirten Süner, "Burada yaklaşık 15 gündür ders veriyorum. Çocukları seviyorum. Eğer bunu yapmasaydım belki kendimi toparlayamazdım. Bu beni çok mutlu ediyor ve rahatlatıyor. Eğitimler devam ettiği sürece burada olacağım." dedi.

Süner, SOBE Vakfının deprem bölgesinde özel eğitim sınıfı açmasının çok ince bir düşünce olduğunu, bu sayede otizmli çocukların aksayan eğitimlerinin yeniden başladığını dile getirdi.

- "Amacımız daha fazla aileye ulaşmak"

28 yaşındaki Şule Cemre Duman ise depremin ardından gönüllü eğitim vermek için kurumla irtibata geçtiğini anlattı.

Ellerinden geldiğince çocuklara ve ailelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Duman, şöyle konuştu:

"Bir depremzede olarak, depremden sonra hiçbir şey yapmak istemedim ancak beklemenin de bir şeye yaramadığını fark ettim. Şimdi daha iyi hissediyorum. Otizmli çocukların eğitimlerinin aksamadan devam ettirilmesi önemli. Eğitimci olarak en büyük isteğimiz, çocuklara yardımcı olabilmek. Bunun burada işe yaradığını hissetmek çok önemli bir duygu. Daha da mutlu oldum. Amacımız daha fazla aileye ulaşmak. Umarım daha fazla aile burayı öğrenir ve daha çok çocukla eğitimlerimize devam ederiz."

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