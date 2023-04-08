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Hatay'da depremde yıkılan binanın müteahhidi, yapıda kusur olmadığını savundu

AA

Hatay'da depremde yıkılan binanın müteahhidi, yapıda kusur olmadığını savundu

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da depremde yıkılan İbrahim Elif Apartmanı'nın tutuklu yapı müteahhidi, binada herhangi bir eksiklik veya kusur olmadığını ileri sürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki apartmanın yıkılması ve içerisindeki çok sayıda bina sakininin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan yapı müteahhidi M.T. ve yapı denetim yetkilisi H.Y'nin savcılık ifadelerine ulaşıldı.

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanan M.T, kentte birden fazla bina yaptığını belirtti.

Yıkılan İbrahim Elif Apartmanı'nı 2012-2013 yıllarında yaptığını bildiren M.T, şunları iddia etti:

"Bahse konu binanın zemin etüdü yapılmıştı. Bu yapıyı projeye uygun yaptım. Yapıda herhangi bir eksiklik veya kusur yoktur. Yapının yıkılmaması gerekiyordu ancak yıkıldı ve niçin yıkıldığını bilemiyorum. Damadımdan duyduğum kadarıyla bahse konu İbrahim Elif Apartmanı'nın yanında bulunan binada yaşayan Fatih adında kişi binada kolon kesildiğini ve kreş açıldığını söylemiş. Fatih'in söylediğine göre 5 akrabası da binada can vermiş. Binanın yapımında herhangi bir kusurum yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim kullandığım demir ve betonu aldığım kişiler kayıtlarda bellidir. Bu kişiler de sorulduğunda binanın projeye uygun olduğunu ve sağlam malzeme kullanıldığını söyleyeceklerdir. Ayrıca kreş yapılırken iş yerinde asma kat olarak bulunan yerleri büyütmek için kiriş ve kolonları kırdıklarını duydum. Bu sebeple de binaya zarar vermiş olabilirler. Binada bulunan dubleks dairelerin bağımsız ayrı daireye çevrildiğini duydum. Bu da binanın statik hesaplarını etkiler, bu da binaya zarar vermiş olabilir."

- Binanın ilk yapı denetim firması ceza alarak kapatılmış

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanan yapı denetim yetkilisi H.Y. de binanın ilk yapı denetimcisinin başka bir firmadan olduğunu, bu firmanın 2014 yılında ceza alarak kapatıldığını, kendisinin de orada çalıştığını anlattı.

Kendi firmasını kurarak yıkılan binanın yapı denetim işini aldığını kaydeden H.Y, "Söz konusu binanın kaba inşaatı ben devraldığımda bitmişti. Dolayısıyla daha önceki yapı denetim firmasının sadece evraklarını inceledim. Evraklarda bir usulsüzlük ya da hata görmedim. Akabinde de yine mevzuata uygun şekilde işleri tamamlayıp yapı kullanım iznini aldık." ifadesini kullandı.

H.Y, işleri 1 yıl ceza aldıktan sonra tekrar açılan ilk yapı denetim firmasına devrettiğini belirtti.

Arsa sahibinin kreş yaparken kolon kırdığı bilgisini binada vefat edenlerin yakınlarından duyduğunu ileri süren H.Y, bu konudan önceden haberinin olmadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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