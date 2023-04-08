Hatay'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Erzin ilçesinde hasar gören cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, Erzin Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki Merkez Camisi'nin minaresi de zarar gördü.



Minarenin kontrollü yıkımı için ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.



Yıkım işlemi, minareye bağlanan halatın vinç yardımıyla çekilmesiyle gerçekleştirildi.

Daha sonra minarenin enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.



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