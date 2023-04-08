İçişleri Bakanı Soylu, İskenderun'da depremzedelerle iftarda buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu, İskenderun'da depremzedelerle iftarda buluştu:

AA

İçişleri Bakanı Soylu, İskenderun'da depremzedelerle iftarda buluştu:

HATAY (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu anda İskenderun'da acil yıkılması gereken ve enkaz olan binaların yüzde 65'ini kaldırdıklarını belirterek, "Bayrama kadar çok süratli gidiyoruz. O yüzde 35'i de bitireceğiz." dedi.

Soylu, Üsküdar Belediyesi tarafından, İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsüne kurulan konteyner kentin açılışı ve iftar etkinliğinde, büyük bir afetle karşılaşıldığını, büyük bir imtihanla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

Bir taraftan sabır, bir taraftan kardeşlik, bir taraftan yakınlara duyulan özlem, bir taraftan paylaşma, bir taraftan da birbirimize karşı güven imtihanıyla karşı karşıya olunduğunu aktaran Soylu, yerkürenin yaşadığı en büyük depremlerden birisinin yaşandığını söyledi.

Soylu, depremzede vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını, başlarını sıcak yuvalarına sokana kadar buradan ayrılmayacaklarını ifade etti.

Depremin ilk gününden beri, her şeyle ilgilendiklerini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Çadırların kurulmasından, konteynerlerin altyapısına kadar. İlk günlerde hastanelerin hizmet verebilmesi için mazotun getirilmesinden, jeneratörlere kadar. Konteyner kentlerdeki çamaşır ve kurutma makinelerine kadar. Vatandaşlarımızın sahurda yiyeceği iftarlığa, kahvaltılığa kadar. Çocuklarımızın çadır kentlerde eğitimden geri kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığıyla koordine edilen öğretmenler ile YGS ve YKS'ye hazırlanmalarına kadar teker teker ilgileniyoruz."

Soylu, bu coğrafyanın, bütün dünyaya insanlığın nasıl olduğunu, kardeşliğin nasıl olduğunu ve dayanışmanın nasıl olduğunu gösterdiğini bildirdi.

- "Hiç endişe etmeyin, biz birçok depremden çıktık"

Ülke dışından deprem bölgesine gelip gidenlerin olduğunu hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Geçenlerde Finlandiya Cumhurbaşkanı gelmişti. Yine geçenlerde komşu ülkelerden bakanlar geldi. 'Siz iki ayda bu duruma nasıl geldiniz?', 'Bu nasıl bir dayanışma?', 'Bu nasıl bir millet?', 'Bu nasıl bir devlet kapasitesinin her şeyi ortaya koyması?', 'Her taraftan bir belediye görüyorum, bu nasıl bir kardeşlik?' dediler. Aslında bizim yüzyıllarca, en zor dönemlerimizde gösterdiğimiz bu anlayışı bir kez daha gözleriyle görebildiler. Hiç endişe etmeyin, biz birçok depremden çıktık. Evet boyutu bu kadar değildi. Birçok afetten çıktık. Birçok selden, yangından, tarihimizin en büyük yangınlarını yaşadık. Üst üste en büyük selleri yaşadık. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Van depreminden Giresun seline kadar, Elazığ depreminden İzmir depremine kadar Malatya depremine kadar, Muğla yangınına kadar kimseyi bir gün yalnız bırakmadı. Bir yıl içerisinde oturulacak evlerini kendilerine teslim ettik. Afet konutları gibi değil. Birinci sınıf, birinci kalite."

Vatandaşın karşı karşıya kaldığı travmayı atlatabilmesi için elden ne geliyorsa, güçleri neye yetiyorsa onu ortaya koymaya çalışan bir anlayışı seçtiklerini anlatan Soylu, depremden etkilenen bu şehirlerin, kasabalar ve köylerin eskisinden daha güzel olacağını dile getirdi.

Güçlü bir hizmet ortaya koyacaklarına dikkati çeken Soylu, "Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz. Ama gelecek nesillerimize ve bu depremi yaşayan vatandaşlarımıza bir borcumuz var. O kadar güçlü bir hizmet ortaya koymalıyız ki, o sabaha karşı vatandaşların yaşadığı büyük afeti, o çığlıkları unutturabilme anlayışını hep beraber ortaya koyalım. Yükümüzden yüksünmüyoruz. Tam tersine hem bu dünyanın, hem de öteki dünyanın bir sınavı anlayışında görüyoruz." ifadesini kullandı.

- "İskenderun'dan depremin izlerini sileceğiz"

Soylu, deprem bölgesinde 2 milyon kişiye iftar yemeği verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bir taraftan enkazları kaldırıyoruz. Şu anda İskenderun'da acil yıkılması gereken ve enkaz olan binaların yüzde 65'ini kaldırdık. Bayrama kadar çok süratli gidiyoruz. O yüzde 35'i de bitireceğiz. Bayramdan sonra da ağır hasarlı binalara başlayacağız. Onları da en kısa sürede bitirmiş olacağız. Bu esnada konutlar yapılıyor. Onlar da bir yıl içerisinde bitecek. İlk günlerde bunları söyleyemiyordum. Çünkü acımız derindi. Şu anda da hüznümüz çok. Ama bugün gelecek adına birkaç şey söyleyebiliriz. İskenderunlular hiç endişe etmesinler. Allah'ın izniyle İskenderun'dan depremin izlerini sileceğiz. Daha güvenli, daha dirençli, gelecek nesillere sorumluluğumuz olan daha güçlü binalarda yaşamaya devam edeceğiz."

Sadece bina da yapmayacaklarını aktaran Soylu, "Aynı zamanda bu şehrin duygusunu kültürünü, sanatını, komşuluğunu yeniden ihya edecek anlayışı hep birlikte yeniden yeşerteceğiz. Bize itimat edin. Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar itimat ettiniz. Hiç mahcup etmedik." dedi.

Soylu, hiç kimsenin endişe etmemesi gerektiğini, dünyanın, bir milletin kendisini nasıl toparladığını hep beraber göreceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da konteyner ve çadır kentleri ziyaret etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da konteyner ve çadır ...
KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, İskenderun'da Kadın Destek Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, İskenderun'da Kadın ...
Hatay'da depremzede çocuklar için kitabevi kuruldu
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede çocuklar için kitabevi kuruldu
Hatay'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremde hasar gören minare kontrollü ...
Hatay'da depremde yıkılan binanın müteahhidi, yapıda kusur olmadığını savundu
YEREL HABERLER Hatay'da depremde yıkılan binanın müteahhidi, yapıda ...
DÜZELTME - "Depremin etkilediği Hatay'da hafriyat kamyonlarının yoğunluğu havadan görüntülendi" başlıklı haberimizin spotunda ve üçüncü paragrafında yer alan "her gün" ifadesi "bugüne kadar" olarak düzeltilmiştir.
YEREL HABERLER DÜZELTME - "Depremin etkilediği Hatay'da hafriyat ...
Depremin etkilediği Hatay'da hafriyat kamyonlarının yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Depremin etkilediği Hatay'da hafriyat kamyonlarının ...
Gönüllü depremzede öğretmenler çadır okullarda öğrencileri geleceğe hazırlıyor
YEREL HABERLER Gönüllü depremzede öğretmenler çadır okullarda ...
Hatay'da depremde ölen kadın çiftçinin ürünleri gönüllüler sayesinde tarlada kalmadı
YEREL HABERLER Hatay'da depremde ölen kadın çiftçinin ürünleri ...
Gölcük depremini yaşayan usta öğretici kıyafetlerini onardığı afetzedelere moral oluyor
YEREL HABERLER Gölcük depremini yaşayan usta öğretici kıyafetlerini ...
Hataylı iki depremzede öğretmen otizmli çocuklara gönüllü eğitim veriyor
YEREL HABERLER Hataylı iki depremzede öğretmen otizmli çocuklara ...
Hatay'da minibüs garajı, araç mezarlığına döndü
YEREL HABERLER Hatay'da minibüs garajı, araç mezarlığına döndü
Eğlenceli atölyelerle donatılan "Umut Tırı" depremzede çocuklar için yollarda
YEREL HABERLER Eğlenceli atölyelerle donatılan "Umut Tırı" ...
Enkazdan çıkan kardeşler, anne baba acısını birbirlerine destek olarak bastırıyor
YEREL HABERLER Enkazdan çıkan kardeşler, anne baba acısını ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ...
İtalyan şefler gemide hazırladıkları yemeklerle depremzedelere iftar sofrası kuruyor
YEREL HABERLER İtalyan şefler gemide hazırladıkları yemeklerle ...
GRAFİKLİ - Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da
YEREL HABERLER GRAFİKLİ - Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım ...
Depremin etkilediği Hatay'a gelen sağlık görevlisi afetzedelere fedakarca desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Depremin etkilediği Hatay'a gelen sağlık görevlisi ...
Hatay'da geriye tadımlık 2 'Petek' kaldı
YEREL HABERLER Hatay'da geriye tadımlık 2 'Petek' kaldı
TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için Hatay'da kuruldu
YEREL HABERLER TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için ...
Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünde "tebessüm" oluyor
YEREL HABERLER Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların ...
LÖSEV, Hatay'da kanser hastaları ve ailelerini iftarda buluşturdu
YEREL HABERLER LÖSEV, Hatay'da kanser hastaları ve ailelerini ...
Çadır kenttekilerin "Meltem ablası" afetzede çocukların gönlüne dokunuyor
YEREL HABERLER Çadır kenttekilerin "Meltem ablası" afetzede ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 57 mahallede yapılıyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 57 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.