İçişleri Bakanı Soylu, İskenderun'da kan bağışında bulundu:

HATAY (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Kızılaya kan bağışı çağırısında bulunarak, "Bu stokları belli bir seviyenin altına düşürmemek lazım. Her birimizin ihtiyacı olabilir." dedi.

Soylu, Üsküdar Belediyesi tarafından İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde yapılan konteyner kentin açılışı ve iftar programının ardından, beraberindekilerle alandaki Türk Kızılayı kan bağışı aracına geçti.

Kan bağışında bulunan Soylu, gazetecilere, ramazan aylarında Kızılay'ın kan stoklarında birtakım düşüşler yaşandığını, birkaç gündür de buna ait çağrıların olduğunu söyledi.

Kızılay'ın ülkenin en güçlü değerlerinden birisi olduğunu vurgulayan Soylu, "Deprem bölgesinde de büyük faydası ve yararı vardır. Özellikle beslenme meselesinde şu anda iftardan tutun sahura kadar tüm sivil toplum örgütlerini koordine ediyor. Aynı zamanda belediyelerle AFAD'la birlikte vatandaşımızın beslenme ihtiyacını hızla karşılıyor. Ama diğer taraftan da kan meselesi Kızılay'ın belki de en önemli işlevlerinden bir tanesidir." diye konuştu.

- "Bizim milli bir meselemizdir"

Soylu, kan bağışı çağrısını duyunca hemen kan bağışında bulunmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ramazan olması hasebiyle böyle bir çağrıyı ortaya koyma, bu ihtiyacı dile getirme gereğini duyuyoruz. Çünkü hastanelerde, acil durumlarda bu stokun belli bir seviyenin altına düşmemesi gerekir. Aynı zamanda bizim milli bir meselemizdir. Onun için bugün kan verdik. Aslında pandemiden önce bu kan verişimiz periyodikti. Ama pandemiden sonra alışkanlığımızı bitirmişiz. Bugün bu çağrı gelince hatırladık. Onun için tekrar vatandaşlarımıza buradan Kızılay'a kan bağışında bulunmaları çağrısını ben de yineliyorum. Bu stokları belli bir seviyenin altına düşürmemek lazım. Her birimizin ihtiyacı olabilir. Her birimizin yakınının ihtiyacı olabilir. Onun için hazır tutmakta fayda var. Kızılay'a da el birliğine sahip çıkmamız lazım gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum."





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