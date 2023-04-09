ABD'nin Hatay'da kurduğu sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor

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HATAY (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - ÖMER FARUK CEBECİ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, ABD Hava ve Deniz kuvvetlerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesi, depremzedelere hizmet veriyor.

ABD Hava ve Deniz kuvvetlerinde görevli 34 personel tarafından kurulan ve Sağlık Bakanlığına devredilen 100 yataklı hastanede, acil, poliklinik, yoğun bakım ve ameliyathane bulunuyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu, AA muhabirine, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hastanelerinin hizmet vermeye devam ettiğini anlattı.

Defne merkezli 20 Şubat'taki 6,4'lük sarsıntının ardından hastanenin boşaltıldığını aktaran Koyuncu, hastaların çoğunun hızlı bir şekilde sevklerini yaptıklarını belirtti.

Daha sonra ABD Hava ve Deniz kuvvetlerince hastane bahçesinde sahra hastanesi kurulduğunu kaydeden Koyuncu, diğer meslektaşlarıyla depremzedelere hizmet vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Koyuncu, 100 yataklı, yoğun bakım ve ameliyat imkanı olan sahra hastanesinde depremzedeler için çalıştıklarını söyledi.

Sahra hastanesini yanına kurdukları eczane, kan bankası, çok sayıda poliklinik ve teknik servislerle güçlendirdiklerini belirten Koyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Günde yaklaşık 500 ile 1000 arası hastaya ulaşıyoruz. Şu an yatan hastamız da var, arada aldığımız ameliyatlar da oldu. Acil ve çocuk servisimiz çok yoğun çalışıyor. 100 yataklı hastanemizde yatan hasta sayısı değişebiliyor hatta biz hastaların ilaçlarını da veriyoruz. Mümkün mertebe elimizdeki ilaçlardan onu da sağladık. Kurulduğumuz günden bugüne kadar on binlerce insana sağlık hizmeti verme şansımız oldu. Sahra hastanemizde şu anda 25-30 arası çalışan hekimimiz, 30 hemşiremiz, 70'e yakın diğer teknik, temizlik, güvenlik gibi personelimiz var."

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