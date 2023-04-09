Depremin vurduğu Hatay'ın tescilli siyah havucunda rekolte artışı bekleniyor

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HATAY (AA) - SERKAN AVCI/KORAY KILIÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, Amik Ovası'nda hasadı süren coğrafi işaret tescilli Kırıkhan siyah havucunda 60 bin ton rekolte bekleniyor.

Amik Ovası'nda havuç üretimiyle öne çıkan Kırıkhan ilçesindeki tarım alanlarında hasat devam ediyor.

Özellikle gıda renklendiricisi, turşu ve meyve suyu yapımında kullanıldığı için tamamı önceden gelen talep üzerine ekimi yapılan siyah havuç, traktör yardımıyla tarladan sökülerek saplarından kopartılıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerden bir süre sonra yeniden tarım arazilerinin yolunu tutmaya başlayan işçiler, tarlalarda topladıkları havuçları çuvallara dolduruyor.

Traktörlere yüklenip fabrikalara gönderilen üzeri çamur kaplı havuçlar, tazyikli su yardımıyla yıkanıp paketlenmeye hazır hale getiriliyor.

Geçen sene yaklaşık 45 bin ton ürün alınan kentte, bu yıl 15 bin dekarlık alandan 60 bin ton "Kırıkhan siyah havucu" toplanması bekleniyor.

- "İklim ve yağışlar sayesinde inşallah daha iyi olacak"

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, AA muhabirine, depremlerde çok sayıda fabrikanın yıkıldığını, çiftçilerin traktörlerinin enkaz altına kaldığını ve tarım alanlarındaki bazı su kuyularının hasar gördüğünü söyledi.

Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için üretim alanlarındaki mesailerine geri döndüklerini ifade eden Çelik, siyah havuç ekili tarlalarda hummalı hasat döneminin sürdüğünü belirtti.

Çelik, her geçen yıl siyah havuca olan talebin arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Fiyatın iyi olması dışında verimin iyi olması daha güzel. Bu sene 25 bin dönüm arazide havuç var. Şu an 15 bini siyah, 10 bini sarı havuç. Havuçta, Konya, Ankara Beypazarı'ndan sonra Kırıkhan geliyor. Havuçta piyasamız güzel. Geçen sene dönümünden 3 ile 3,5 ton alınıyordu. Bu sene 4 ile 4,5 ton arasında havuç bekleniyor. İklim ve yağışlar sayesinde inşallah daha iyi olacak."

- "Geçen yıla göre daha yüksek verim bekliyoruz"

İhracat da yapan üreticilerden Tayfur İkizoğlu, depremlerde yaşadıkları acılara rağmen hayatın normale dönebilmesi için 15 Mart itibarıyla tarlalarda işlerinin başına geçtiklerini belirtti.

Kırıkhan siyah havucunda rekolte artışı beklediklerini dile getiren İkizoğlu, şunları kaydetti:



"Depremin etkisinden dolayı aradaki boşluğu kapatmak için üretimi hızlandırdık. Sözleşme olduğundan dolayı siyah havuçları fabrikalara gününde teslim etmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde hasat sürüyor. Bu sene hava şartlarından dolayı geçen yıla göre daha yüksek verim bekliyoruz. Kalite yüksek. En azından bu yönden çiftçimizin yüzü gülüyor."

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