Hatay Belen'de depremzede çocuklar çadırda film izledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde afetzede çocuklara sinema filmi izletildi.

Sarımazı Mahallesi'nde kıl çadırdan "Anadolu Oyun Evi" kuran Anadolu Üniversitesi'nin gönüllü öğrenci ve araştırma görevlileri, film eşliğinde cips ve içecek ikramlarıyla depremzede çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.

Devlet Konservatuvarı 1. sınıf öğrencisi Adil Arda Gökdoğan, AA muhabirine, çeşitli etkinliklerle çocukları hem normalleşme sürecine sokma hem de onlarla güzel vakit geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bağışlarla gelen oyun ve oyuncaklar sayesinde etkinlik çeşitliliklerini arttırabildiklerini anlatan Gökdoğan, "Bu bizim için de onlar için de çok önemli. Çünkü hem eğleniyoruz hem dertlerini bir nebze olsa azaltabiliyoruz." dedi.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü araştırma görevlisi Şennur Eçmen, çeşitli yaş gruplarındaki çocuklarla ilgilendiklerini belirterek, kıl çadırda film keyfi yapan çocukların eğlendiğini anlattı.

Aktivitelerin, depremlerin olumsuz atmosferinden etkilenen çocuklara iyi geldiğine değinen Eçmen, böyle dönemlerde herkesin birbirine tutunma ihtiyacı hissettiğini sözlerine ekledi.

Aynı fakültenin Özel Eğitim Bölümü'nde araştırma görevlisi Deniz Bahçe de afetzede çocuklara keyifli aktiviteler düzenlemek amacıyla bölgeye geldiklerini ifade etti.

Çocukların sinema günlerinde mutlu olduğunu dile getiren Bahçe, gönüllü öğrenci ve akademisyenlerin deprem bölgesine gelerek çocuklarla düzenlenen etkinliklere destek vermesinin çok faydalı olacağını kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.