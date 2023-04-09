Depremzede öğrenciler "Rauf Bey Gemisi"nde sınava hazırlanacak

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HATAY (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan depremzede öğrenciler, "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"nde yarından itibaren yatılı olarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanmaya başlayacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü İskenderun'a gönderilen "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi", öğrencilerin kullanımı için donatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla gemide öğrenciler için tüm hazırlıklar tamamlandı. Öğrenciler, gemide yatılı olarak hem eğitimlerini sürdürecek hem de LGS ve YKS'ye hazırlanacak.

Sınıflar, yatakhaneler, etüt odaları ve kütüphaneler ile dinlenme alanları özel olarak oluşturulan gemide 60 öğretmen, bini aşkın öğrenciye eğitim verecek.

Yarın ders zilinin çalacağı gemide, tüm kitap ve ek kaynaklar da ücretsiz verilecek.

- "Öğrencilerimizi büyük bir heyecanla bekliyoruz"

Gemide görevli öğretmenlerden LGS Sorumlusu Cihangir Kaya, AA muhabirine, geminin öğrencileri kabule hazır olduğunu, öğrencilerin salı gününe kadar gemiye geleceklerini söyledi.

Gemide yatakhaneler, etüt salonları ve yardımcı kaynakların hazır olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Eğitim öğretime Rauf Bey Gemisi olarak hazırız. Rauf Bey çok özel bir proje. Gemide LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimizle yapılacak olan bir çalışma. Bu öğrencilerimiz depremden zarar gören öğrencilerimizden oluşuyor. Sabahtan öğleye kadar derslerini işleyen öğrencilerimiz, öğleden sonra da etüt salonlarına geçecekler, ders çalışacaklar. Daha sonra etkinlikler yapılacak. Etkinlikten sonra yemekler yenilecek. Belli saatlerde yine sinema etkinliği olacak. Ağırlık ders çalışma ve soru çözme şeklinde yapılacak olan bir eğitim kompleksini düşünebiliriz."

Kaya, öğrencilerin hafta sonları ise izinle ailelerinin yanlarına gidebileceklerini, belirli saatlerde de geminin dışındaki bir alana çıkabileceklerini bildirdi.

Cihangir Kaya, "330 civarı kız öğrenci ve 700 civarında da erkek öğrenci alabiliyoruz. Tüm öğretmenlerimiz şu anda hazır, görevlendirmelerimizi yaptık. Öğrencilerimizi büyük bir heyecanla bekliyoruz." dedi.

Öğrencilerin öncelikle İskenderun civarında yaşayanlardan seçildiğini belirten Kaya, öğrencilere aile ve otel konforunda bir ortam hazırladıklarını kaydetti.

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