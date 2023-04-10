Türk Kızılayın kurduğu "Çocuk Dostu Alanlar"da afet travmasının etkisi azaltılıyor

HATAY (AA) - Türk Kızılay tarafından afet bölgelerine kurulan "Çocuk Dostu Alanlar"da yapılan faaliyetlerle çocukların yanı sıra yetişkinler de depremin etkisinden uzaklaştırılıyor.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşlara gıda, sağlık, psikososyal destek, çadır gibi birçok alanda yardımların sürdürüldüğünü söyledi.

Depremden etkilenen çocuklara psikolojik ilk yardım desteği sağlamak amacıyla Çocuk Dostu Alanları hayata geçirdiklerini aktaran Altan, "Çocukları buralara davet ediyoruz. Depremin etkilerini üzerinden atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çadır kentlerde ve bir de mobil çocuk dostu alanlarımız var. Çocuklar psikososyal destek alıyor, birtakım etkinlikler yapıyorlar. Bu etkinliklerle onların içinde bulundukları durum tespit ediliyor. Psikososyal ekiplerimiz çocuklarımıza yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor. Hem eğleniyor hem moralleri düzeliyor hem de bu içinde bulundukları durumdan kurtulmayı öğrenmeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

- Etkinliklerle çocukların hangi konularda endişe duydukları tespit ediliyor

Mobil gezici tırlarla daha fazla çocuğa ulaşmaya çalıştıklarına değinen Altan, ayrıca çadır kentlerdeki ekiplerin çocukların stresi, psikolojik durumu atlatması için çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Özellikle üniversite kursları için alanlar açtıklarını, gönüllü öğretmenlerin de destek verdiğini anlatan Altan, şöyle konuştu:

"Sosyal marketler açtık. Oralardan vatandaşlarımız gelip ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani vatandaşımızın bize emanet etmiş olduğu her şeyi güzel bir şekilde yine vatandaşlarımıza ulaştırmak için bu çabaları devam ettiriyoruz. Özellikle burada çocuklar da yetişkinler de çok etkilendi ama yetişkinler bir şekilde kendisini yönetmeye çalışıyor, yönetmek için çaba sarf ediyor. Etkinliklerle çocukların hangi konularda endişe duyduklarını uzmanlar tespit ediyor, tespitler sonucu onların yavaş yavaş üzerlerinden o endişelerin, sıkıntıların, problemlerin atılmasına gayret sarf ediyor."

- "Amacımız çocukların kendi iyileşmelerine katkı sağlayabilmek"

Afet Acil Psikososyal Hizmet Uzmanı Tuğba Ceylan da depremin ilk gününden beri toplumsal hizmetler kapsamında Hatay'da çalıştığını söyledi.

Çocukların duygularını ifade edebilecekleri, somutlaştırabilecekleri oyunlar, çizimler, bedenlerini harekete geçirebilecekleri aktiviteler yaptıklarını vurgulayan Ceylan, çocukların bu travmatik olayı atlatabilmeleri, iyileşmelerini sağlayabilmeleri için çalıştıklarını dile getirdi.

Ceylan, hem oyun oynadıklarını hem de bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız çocukların kendi iyileşmelerine katkı sağlayabilmek. Çadır alanlarında yavaş yavaş günlük rutinler devam etmeye başladı. Hala uyku problemlerinden, iştahtaki bozulmalar gibi şikayetler var. Buradaki faaliyetlerimizi yaş gruplarına göre gerçekleştiriyoruz. Bu alanlara hem çocuklar hem de yetişkinlerin ilgisi çok fazla. Bu alanları aslında hem depremden etkilenen yetişkinlerin hem de çocukların biraz da olsa rahatlamalarını sağlamak, nefes almalarına yardımcı olabilmek için kurduk. Faydalı olduğuyla ilgili de geri bildirimler alıyoruz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor."

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