Hatay'da 71 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 71 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir adrese baskın yaptı.

İkametteki aramada, ahşap sandıklar içerisine gizlenmiş 71 bin 400 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan H.H, V.E.R. ve M.R. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler operasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettikleri mesai arkadaşları İsmet Burak Güç, Hikmet Gürüz ve Ali Demirel'e ithaf etti.

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