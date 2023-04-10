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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayalini kurduğu vakıfla çocuklar için 10 yıldır "iyilik yolu"nda yürüyor

AA

Hayalini kurduğu vakıfla çocuklar için 10 yıldır "iyilik yolu"nda yürüyor

HATAY (AA) - SERKAN AVCI/KORAY KILIÇ - İstanbul'da hayalinin peşinden koşup 19 yaşındayken SosyalBen Vakfını kuran Ece Çiftçi, gönüllülerin desteğiyle 10 yıldır dünyanın dört bir yanındaki dezavantajlı çocukların gönüllerine dokunuyor.

İstanbul'da lise yıllarında başladığı sosyal sorumluluk projesine lisans eğitimi sırasında resmiyet kazandıran Çiftçi, 2013'te dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş dönemindeki çocukların sosyal gelişimlerini desteklemeyi, özgüven sahibi mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlayan SosyalBen Vakfını kurdu.

Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren 29 yaşındaki sosyoloji bölümü mezunu Çiftçi, 10 yıldır gönüllülerin desteğiyle ulusal ve uluslararası düzeyde saha ve eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Vakıf bünyesindeki topluluklar aracılığıyla Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkedeki çocuğun hayatına dokunan Çiftçi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından afetzede çocukların da yardımına koştu.

- "İnsanların başkası için attığı adımların sınırının olmaması beni çok heyecanlandırmıştı"

Hatay'da çadır ve konteyner kentteki çocuklar için oyun, resim, müzik içerikli çeşitli etkinlikler düzenleyen Çiftçi, AA muhabirine, lise çağında çocukların çeşitli etkinliklere erişmesini sağlamak istediğini, insanın denemediği bir şeyi isteyemeyeceğini söyledi.

İnsanın deneyimleyemediği bir şeyin üzerine de hayal kuramayacağını belirten Çiftçi, okullarına konuk olan Amerikalı akademisyenin sosyal sorumlulukla ilgili verdiği konferanstan da etkilenince hayalini gerçekleştirme konusunda kararlılığının arttığını dile getirdi.

İnsanların başkası için attığı adımların sınırının olmamasının kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Çiftçi, hayalinin bir süre sonra sosyal sorumluluk projesine dönüştüğünü kaydetti.

- "Herkesin bir parmak izi gibi olduğu ayrı yeteneği var"

Çiftçi, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için yola çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Her çocuk kendini keşfedebilmesi için desteğe ihtiyaç duyabilir. Herkesin kendine özel yapabildiği ve bir parmak izi gibi olduğu ayrı yeteneği var. Önemli olan bunu o kişiye gösterebilmek. Yolculuk burada başladı. Bunu fark ettikten sonra ekonomik anlamda dezavantajlı çocuklara bu tarz faaliyetleri götürerek önce deneyimlemelerini sonrasında deneyimledikleri şeyi bir kariyer olarak hayal edebilmeleri için SosyalBen Vakfını kurdum. Bugün, 1132 gönüllümüzle Türkiye'de 76 kentte, uluslararası alanda 11 ülkede 55 bin çocuğun hayatına dokunmuş bir SosyalBen Vakfı var."

- "Atölyelerimiz bu süreçte psikososyal destek sorumluluğunu üstlendi"

Depremlerin ardından afet bölgelerine gitmeye başladıklarına değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Afet bölgelerinde acil ve akut müdahale geçtikten sonra psikososyal destek tarafında yer almaya başladık. Vakfımızın, çocukların yeteneklerini keşfedip, güçlendirip ve yönlendirdiği 8 atölyesi deprem nedeniyle destek mekanizmasına dönüştü. Atölyelerimiz bu süreçte psikososyal destek sorumluluğunu üstlendi. Dolayısıyla deprem bölgelerindeki çocukların travmaları doğrultusunda, sosyal aktivitelerle psikolojik destek sağlayabilmek için kurulu bir düzenimiz mevcut."

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