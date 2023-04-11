Yeryüzü Doktorları depremzede çocuklara psikososyal destek sağlıyor

HATAY (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 4 ilde, depremzede çocuklara psikososyal destek veriyor.

Hatay'daki Türkiye-Katar Kardeşlik Konteyner Kenti'nde görev yapan ikisi gönüllü dört kişilik psikolog ekibi, çocukların depremin ardından yaşadığı travmanın izlerini silmeye çalışıyor.

Çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşması için çeşitli aktiviteler programlayıp uygulamaya koyan ekip aynı zamanda bireysel görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Psikolog Betül Denktaş, AA muhabirine, Yeryüzü Doktorları Psikososyal Destek Ekiplerinin Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Çocuklara destek olmayı amaçladıklarını aktaran Denktaş, "Şu anda konteyner kentteki yaklaşık 150 çocukla ilgileniyoruz. Onlarla oyunlar oynuyor, bireysel görüşmeler yapıyoruz. Depremden daha fazla etkilenen, diğerlerine göre daha travmatik halde olan çocuklarla daha çok ilgileniyoruz." dedi.

Denktaş, "yetişkin", "ergen" ve "çocuk" olarak gruplandırdıkları depremzedelerle bire bir görüşmeler de yaparak onları hızla bu psikolojiden kurtarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

İlerleyen günlerde terapi eğitimlerine de başlanacağına değinen Denktaş, çocukların zihinlerindeki kötü tabloyu gidermeye çalıştıklarını kaydetti.

- "Çocuklar bu süreçte ilgiye çok ihtiyaç duyuyor"

Klinik psikolog Kübra Öztürk de çocukların depremden çok fazla etkilendiğini, bu izleri silmeye çalıştıklarını bildirdi.

Ekipteki gönüllülerin de yardımıyla tüm depremzede çocuklara hizmet verebilmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Öztürk, "Çocuklar bu süreçte ilgiye çok ihtiyaç duyuyor. Bize en çok oyun için geliyorlar. Gün içinde mola verdiğimiz zaman bile sürekli kapıyı çalıp oyun oynamak istediklerini söylüyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Demek ki onlarla bu bağı kurabilmişiz." ifadesini kullandı.

Öztürk, çocukların, depremde yaşadığı travmatik olaylar, gece korkuları ve gördükleri rüyaları, oyun terapileriyle, sosyalleşmelerine katkı sağlayarak üstesinden gelmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.