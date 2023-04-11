"Anadolu Mutfağı"nda kazanlar depremzedeler için kaynıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - DENİZ AÇIK / SERGEN SEZGİN - Anadolu Üniversitesinden (AÜ) gelen akademisyenler, personel, öğrenciler ve mezunlardan oluşan ekip, gönüllülerin de katkısıyla Hatay'ın Belen ilçesinde kurulan "Anadolu Mutfağı"nda depremzedeler için yemek yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AÜ tarafından oluşturulan "Anadolu Mutfağı" ekibi, Derebahçe Mahallesi Saray Sokak'taki Mustafa Çoban İlkokulunda depremzedelere hizmet vermeye başladı.

14'ü akademisyen, personel, öğrenci ve mezun, 11'i de gönüllülerden oluşan 25 kişilik ekip, 9 haftadır günde yaklaşık 10 bin kişilik yemek hazırlıyor.

"Anadolu Mutfağı" Koordinatörü, AÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Sayılır, AA muhabirine, günlük 4-5 çeşit yemek yaptıklarını, depremzedelerin gelip buradan yemeklerini aldığını söyledi.

Çeşitli kurumlar için de yemek yaptıklarını anlatan Sayılır, "Mutfağımıza yoğun ilgi var. Koordineli şekilde güzel bir hizmet veriyoruz. Ramazan ayında iftar ve sahur veriyoruz. Ramazan öncesinde de üç öğün yemek çıkarıyorduk." diye konuştu.

Özveriyle çalıştıklarını ifade eden Sayılır, 6 ay boyunca da hizmet sunacaklarını kaydetti.

Sayılır, "Deneyimli ustalarımız da var. Belen'den vatandaşlar da bize destek veriyor." dedi.

- "Depremzedelere farklı lezzetler tattırmaya çalışıyoruz"

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde lokanta işleten Gülay Avcı da AÜ Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Önlisans Programından geçen yıl mezun olduğunu belirterek, "Anadolu Mutfağı" ekibine gönüllü katıldığını dile getirdi.

Her gün yorulmadan çalıştıklarını aktaran Avcı, geç saatlere kadar çalıştıklarını belirtti.

"Depremzedelere farklı lezzetler tattırmaya çalışıyoruz. Depremin acısı her yerde hissediliyor. Bu nedenle elimizden geldiğince bu acıyı azaltmak için çalışıyoruz. Üniversitemiz ekip üyeleri için her türlü imkanı da sağlıyor." diyen Avcı, gönüllü olmak isteyenlerin form doldurup burada görev yapabileceğini kaydetti.

Gönüllülerden Nermin Varoğlu ise 8 Nisan'da Belen ilçesindeki ekibe dahil olduğunu anlatarak, bölgedeki depremzedelere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.

İftar ve sahur için yemek hazırladıklarını anlatan Varoğlu, "Üniversite tarafından gönderilen ve gönüllülerin bağışlarından oluşan gıda malzemeleri ile yemek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AÜ Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı öğrencisi Serap Saraçoğlu, Eskişehir'den geldiğini, depremzedelerin acılarını paylaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

İstanbul'dan gelen AÜ Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Önlisans Programı mezunu Derya Çakıroğlu, "Anadolu Mutfağı"nda afetzedeler için yapılan yemeklere katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AÜ Yerel Yönetimler Önlisans Programı öğrencisi Burak Kurt ise depremzedelere yardımcı olma fırsatı sunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a ve üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.