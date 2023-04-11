Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Komsuoğlu, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

HATAY (AA) - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çadırda kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Numune Evler Mahallesi'ndeki Sarı Lacivert Derneği tarafından oluşturulan çadır kentte kalan çocuklara hediyeler veren Komsuoğlu, ardından afetzedelerle sohbet etti.

Komsuoğlu, AA muhabirine, Türkiye için çok zor bir süreç ama el ele hep beraber atlatacaklarını söyledi.

Fenerbahçe olarak ilk günden beri bütün imkanlarını deprem bölgesine yönelttiklerini belirten Komsuoğlu, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bin konteynerlik bir projeye imza attık. Burada tabi bunu yaparken Fenerbahçe Spor Kulübü olarak değil, Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların katkılarıyla destekleriyle yaptık. Şimdi bu yaraları sarması için zamana ihtiyacımız var. Biz de deprem bittikten sonra bölgeye gösterdiğimiz ilgi ve alakayı aynı oranda, aynı dozda göstermeye devam ettiriyoruz."

23 Nisan'da Dörtyol'da çocuklara yönelik çalışmalarının olduğunu dile getiren Komsuoğlu. "Hatay bölgesinde kulüp olarak bin çadır desteğimiz oldu. Burada 200 çadırımız var 800 çadır ise diğer ilçelerimizde yer alıyor. Tabi bu çadırlarla birlikte bu bölgelere her türlü yardımlarımız devam ediyor." diye konuştu.





















































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