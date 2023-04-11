İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sakarya, Dumlupınar ve Kurtuluş mahallelerinde, hasarlı binalar, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekiplerce iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Bazı depremzedeler, kendilerine ait eşyaları almak için yıkılan ev ve iş yerlerinin yakınında bekliyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.