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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da 3 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA

Hatay'da 3 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haraparası Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye görevi yapan polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay, Bursa ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangın sonucu imalathane kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan ekipler, yangını söndürdükten sonra sahuru olay yerinde yaptı.


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