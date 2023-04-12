Hatay'da günde yaklaşık 15 bin kamyon moloz taşınıyor

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HATAY (AA) - Hatay'da süren enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında günde yaklaşık 15 bin kamyon hafriyat döküm alanlarına moloz taşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında belirlenen yıkık ya da acil yıkılacak 21 bin 391 binanın 12 bin 836'sında enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları yapıldı.

Buna göre, 13 bin 392 yıkık yapıdan 7 bin 230'nun enkazı tamamen kaldırılırken, 1252'sinde çalışmalar devam ediyor.

Acil yıkılması gereken 7 bin 999 yapıdan 5 bin 606'sında yıkım işlemleri tamamlandı, 3 bin 722'sinin de enkazı belirlenen alanlara taşındı.

Bu kapsamda kentte yıkık ve acil yıkılacak yapıların yüzde 60'ının yıkımı gerçekleştirildi, enkazı kaldırıldı.

Kent genelinde kamu ve özel sektöre ait toplam 3 bin 702 iş makinesi görev yapıyor. Bunların arasında 2 bin 568 kamyon, 985 ekskavatör, 22 yükleyici bulunuyor.

Her gün 14 bin 733 kamyonun hafriyat dökümü yaptığı 26 alana şimdiye kadar taşınan moloz miktarı 4 milyon 654 bin 679 metreküpe ulaştı.

Hafriyat döküm alanlarının doluluk oranı ise yüzde 56 oldu.

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