Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 56 mahallede devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte görevli ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen yerlere götürüyor.

Bazı depremzedeler, enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek umuduyla bina önlerinde ve çevresinde bekliyor.

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