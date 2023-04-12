AK Parti Hatay İl Başkanlığına getirilen Mehmet Öntürk, göreve başladı

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HATAY (AA) - AK Parti Hatay İl Başkanlığına getirilen Mehmet Öntürk, görevi devraldı.

Partinin depremler nedeniyle kurduğu çadırda düzenlenen törende, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için görevinden ayrılan Adem Yeşildal, İl Başkanlığını Mehmet Öntürk'e devretti.

Öntürk, buradaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Hatay'ı yeniden "ayağa kaldırmak" için çalışacaklarını belirten Öntürk, "Çocuklarımızı tekrar bu sokaklarda oynatacağız, okullarına göndereceğiz, esnafımızı iş yerlerine götüreceğiz. Çiftçimizle, sanayicimizle, memurumuzla hep beraber inşallah Türkiye'de örnek bir şehri burada inşa edeceğiz." dedi.

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