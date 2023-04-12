Bakan Soylu, Kağıthane'de partisinin teşkilat mensuplarıyla buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu, Kağıthane'de partisinin teşkilat mensuplarıyla buluştu:

AA

Bakan Soylu, Kağıthane'de partisinin teşkilat mensuplarıyla buluştu:

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletvekili hesabı üzerinden bir değerlendirmeyi ortaya koyan, yarın bakanlık hesabı üzerinden bir değerlendirmeyi ortaya koyan arkadaş, hani siz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıydınız, başkan yardımcılarını kapmak için birbirinizle yarışa girdiniz ya, size şunu söyleyeyim; biz bu seçimi Allah'ın izniyle kazanacağız, Kemal'e de 'bay bay' diyeceğiz." dedi.

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığında parti mensuplarıyla bir araya gelen Soylu, 6 Şubat'ta büyük bir afetle karşılaşıldığını anımsattı.

Herkesin bu dönemde elini taşın altına koyduğunu belirten Soylu, "Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor, yüzde 68'i tamamlandı. Bayrama kadar Hatay hariç ilçelerin büyük bölümüyle tamamlanarak, acil yıkılacak ve yıkık binaların tamamı kaldırılmış olacak. Bayramın akabinde de ağır hasarlı binaların yıkımına geçmiş olacağız." diye konuştu.

Soylu, 14 Mayıs'ta seçim yapılacağını, kendisinin de milletvekili adayı olduğunu kaydederek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır sadece bir değişimin değil büyük bir devrimin altına imza attığını, AK Parti'nin kurulduğu 2002'den itibaren Türkiye'de yapılamaz denilenleri başardığını anlattı.

Bakan Soylu, "Bu seçimin en önemli gayret gösterenlerinden bir tanesi Kandil'dir. Sabah akşam açıklama yapıyorlar. Bugün o partinin içerisinde olanlar daha dün açıklama yaptılar, 'Hapishanedeki bütün sözde tutsakların hepsini serbest bırakacağız.' dediler. Apo'yu da bırakacaklar. 6-8 Ekim Kobani olaylarında 'yıkın, yakın' diyenleri, Edirne'dekini de bırakacaklar. Bu ülkede 15 Temmuz darbesi yaşandı. Devleti arındırdık. 'Hepsini tekrar ertesi gün başlatacağız, devleti onlara teslim edeceğiz.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Ülkenin koalisyonlardan bıktığını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani eski Türkiye'de olan manzaraların aynısı olacak, Allah korusun. Milletvekili hesabı üzerinden bir değerlendirmeyi ortaya koyan, yarın bakanlık hesabı üzerinden bir değerlendirmeyi ortaya koyan arkadaş, hani siz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşıydınız, başkan yardımcılıklarını kapmak için birbirinizle yarışa girdiniz ya, size şunu söyleyeyim; biz bu seçimi Allah'ın izniyle kazanacağız, Kemal'e de 'bay bay' diyeceğiz. Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir, milletinin devrimcisidir. İlahi kelimetullahın yolundan ayrılmadığı, bu milletin değerlerinden ayrılmadığı, ay yıldızlı bayrağa ve bu ülkenin bütün medeniyet değerlerine sıkı sıkı sadakatle bağlı olduğu ve bu kadrolarıyla milletinin emrinde olduğu için bu devrimleri gerçekleştirmiştir. Daha yapılacak çok iş var."

- "Uyuşturucuyla ilgili, dünya teslim olmasına rağmen başarıyla mücadele ettik"

Milletin artık kendisini rahatça ifade edebildiğinin altını çizen Soylu, "Aleviyse 'Ben Aleviyim' diyor. Tayyip Erdoğan, 'Ben dindarım' diyebilecek insanların rahatlıkla 'dindarım' diyebileceği, 'Ben Aleviyim' diyebilecek insanların rahatlıkla kendini ifade edebileceği, 'Ben Kürt'üm' diyebileceklerin rahatlıkla kendini ifade edebileceği bir Türkiye meydana getirdi." dedi.

Bakan Soylu, terör örgütleriyle bugüne kadar başarıyla mücadele edildiğine vurgu yaparak, "Uyuşturucuyla ilgili, dünya teslim olmasına rağmen başarıyla mücadele ettik, hala mücadele ediyoruz. Bakın dün de bir uyuşturucu baronunu aldık. Kökünü kurutma operasyonları yapıyoruz. 126 bin kişi bugün uyuşturucudan cezaevinde. Özellikle metamfetaminle ilgili yeni kanunlar çıkardık. Ölü sayıları 2017 yılında 940 idi, bugün 270. Yani aşağıya düşüyor. Eroinle mücadele ettik, eroinin rotasını değiştirdik. Şimdi hedefimiz metamfetamindir, 16 ton geçen sene yakaladık. Bu yıl şu anda ilk 3 ayda 5 ton yakaladık. Onların da iflahını keseceğiz, köklerini kurutacağız." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs için çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Soylu, bu seçimin tam bağımsız Türkiye'nin seçimi olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu, "Bu seçim, özellikle bize tahakküm etmek isteyen, bize parmak sallayan ve dönüp etrafımızdaki coğrafyada terör örgütleri bir teröristi kaybettiği zaman onlara taziye dileyip, 'Moraliniz bozulmasın.' diyenlere karşı bu milletin tek yürek birliğini ortaya koyabileceği bir seçimdir. Bu seçim, Türkiye'de yetişen çocuklarımızın, gençlerimizin bütün dünyaya 'Biz ay yıldızlı bayrağın ve Türkiye yüzyılının evlatlarıyız.' diye meydan okuyacağı bir seçimdir. Bunu hep beraber sağlayacağız." diye konuştu.

Bu 14 Mayıs'ın getireceği Türkiye Yüzyılı'nın ortaya koyacağı sürecin tahayyülünün bile bu milletin geleceğini inşa edeceğini vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hapishaneden çıkacaklar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim alacaklar, bütün yapmak istedikleri bu. Huzura getirdiğimiz Doğu ve Güneydoğu'yu tekrar kaos iklimine doğru döndürecekler. Türkiye'yi kaosa döndürmek isteyenlere fırsat vermedik. Türkiye'de dağlardaki terörist sayısı ikili rakamlara kadar düştü. Söz verdik, 29 Ekim 2023'te bu ülkede dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Terörle mücadele tarihimizde ilk kez ocak, şubat, mart ve nisanın ilk 10 gününde 30 terörist, 3 tanesi kırmızı, en üst düzey yönetici dağlarda etkisiz hale getirildi. Türkiye'yi bu noktadan çevirmek isteyenlere, Kandil'i Ankara'ya taşımak isteyenlere müsaade etmeyin. Onun için çok çalışacağız. Bize 'gitsin' diyenler, Kandil'in Ankara'ya geleceğini düşünsünler. Bu kadar açık ve net."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Hatay İl Başkanlığına getirilen Mehmet Öntürk, göreve başladı
YEREL HABERLER AK Parti Hatay İl Başkanlığına getirilen Mehmet ...
Güney Afrikalı yardım kuruluşu Hatay'da depremzedelere erzak dağıtıyor
YEREL HABERLER Güney Afrikalı yardım kuruluşu Hatay'da ...
Depremde evi yıkılınca ailesi için konteyner üretti, şimdi taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Depremde evi yıkılınca ailesi için konteyner üretti, ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ...
Hatay'da günde yaklaşık 15 bin kamyon moloz taşınıyor
YEREL HABERLER Hatay'da günde yaklaşık 15 bin kamyon moloz taşınıyor
Hatay'da konteyner atölyede depremzedelere kuaför hizmeti sağlanıyor
YEREL HABERLER Hatay'da konteyner atölyede depremzedelere kuaför ...
Öğretmen adayı Elif'ten geriye telefondaki fotoğraflar kaldı
YEREL HABERLER Öğretmen adayı Elif'ten geriye telefondaki ...
Hatay'da depremin ardından yıkılan yapıların enkazı kaldırılıyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremin ardından yıkılan yapıların enkazı ...
Depremzede Türkçe öğretmeni İskenderun'da kaldığı çadır kentte çocuklara gönüllü ders veriyor
YEREL HABERLER Depremzede Türkçe öğretmeni İskenderun'da kaldığı ...
Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası "köye" dönüştü
YEREL HABERLER Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası "köye" ...
Hatay'da depremde hasar alan Samandağ Adliyesi yeni binasında hizmete girdi
YEREL HABERLER Hatay'da depremde hasar alan Samandağ Adliyesi yeni ...
Hatay'da 3 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da 3 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan ...
İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Komsuoğlu, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Komsuoğlu, ...
Enkazdan çıkarılan çift engelli iki çocuğuyla konteyner kentte yaşıyor
YEREL HABERLER Enkazdan çıkarılan çift engelli iki çocuğuyla ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede yapılıyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 ...
Hatay'daki depremzede öğrenciler prefabrik okulda eğitim alacak
YEREL HABERLER Hatay'daki depremzede öğrenciler prefabrik okulda ...
"Anadolu Mutfağı"nda kazanlar depremzedeler için kaynıyor
YEREL HABERLER "Anadolu Mutfağı"nda kazanlar depremzedeler için ...
Hataylı köylü depremde hasar gören mahalle yolundaki çukurları toprakla dolduruyor
YEREL HABERLER Hataylı köylü depremde hasar gören mahalle yolundaki ...
Enkazdan çıkardığı giysi kalıplarıyla depremzedelere dikiş öğretiyor
YEREL HABERLER Enkazdan çıkardığı giysi kalıplarıyla depremzedelere ...
Yeryüzü Doktorları depremzede çocuklara psikososyal destek sağlıyor
YEREL HABERLER Yeryüzü Doktorları depremzede çocuklara psikososyal ...
Hatay'da polislerden depremzede çocuklara moral etkinliği
YEREL HABERLER Hatay'da polislerden depremzede çocuklara moral ...
İskenderun'da Kore Mahallesi Konteyner Kenti kurulması için temel atıldı
YEREL HABERLER İskenderun'da Kore Mahallesi Konteyner Kenti ...
Hatay'ın Belen ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'ın Belen ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.