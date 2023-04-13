Hatay'da afeti yaşayan çocuklar ramazan etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçiriyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkımın en çok etkili olduğu Hatay'da, çocukların yaşadıkları zor günlerden düzenlenen ramazan etkinlikleriyle uzaklaşması sağlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hatay Çadır Kent Koordinatörü Necdet Gürsoy, AA muhabirine, depremin birinci gününden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden gelen binlerce din görevlisi ve gönüllüyle Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle bölgede afetzedelerin yaralarını sarmaya, acılarını paylaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde yaşayanlara rehberlik ve danışma hizmetlerinde yardımcı olduklarını aktaran Gürsoy, aşevlerinin sahurda ve iftarda hizmet verdiğini, 25 noktada günlük binlerce kişiye ulaşıldığını dile getirdi.

Defne ilçesindeki eski fuar alanında kurulan çadır kentte yaklaşık 200 çadırda bin depremzedenin barındığını anlatan Gürsoy, "Çadır mescidimizde etkinlikler yapılıyor. 4-6 yaş çocuklarımıza yönelik değerler eğitimi konusunda alanında uzman ve tecrübeli kardeşlerimiz burada gönüllülük esasına dayalı görevlerine devam ediyor" dedi.

- "Çok güzel bir gönül bağı kuruldu"

Gürsoy, yetişkinlere yönelik ramazan ayına yönelik teravih namazı, mukabele, sohbet gibi özel hizmetlerin sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Önceliğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız. Onlara yönelik yapılan faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Boyama, resim, ebru, el işi, örgü, makroma, ritim ve musiki etkinliği, parkur oyunları, takı boncuk yapımı, Hacivat Karagöz, zeka oyunları gibi faaliyetler ramazan boyunca devam edecek. Çadır ve konteyner kentlerde manevi rehberlik hizmetleri, çadırların tek tek ziyaret edilmesi gibi faaliyetler de kardeşlerimizi çok mutlu ediyor. Onlardan dualar almak gerçekten çok kıymetli. Burada çok güzel bir gönül bağı kuruldu, vedalar da çok zor oluyor. Devletimiz güçlüdür, millet güçlüdür, bu zamanlarda daha da güçlüdür. Daha çok birliktelik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma içinde olacağız. El birliğiyle el ele, gönül gönüle sevgileri, acıları paylaştıkça da bunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz."

- Çocukların mutluluğuna ortak oluyorlar

Etkinliklerde çocukların her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Gürsoy, büyüklerin afeti yaşamasıyla, çocukların duygusal bağlamda yaşamasının daha farklı olduğunu kaydetti.

Güzel vakit geçirerek çocukların depremin etkilerini üzerlerinden atması için herkesin elinden geleni yaptığını aktaran Gürsoy, "Tabi çocuklar mutlu olunca sadece aileler değil, herkes, hepimiz çok mutlu oluyoruz. Onların yüzünde gördüğümüz bir güler yüz, bir tatlı söz, sahada bulunan tüm arkadaşların yorgunluğunu alıp götürüyor." ifadesini kullandı.





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