Depremzede seyyar satıcı 48 yıldır iş yaptığı mahallede yeniden tezgah açtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyyar satıcılık yapan 72 yaşındaki Hamit Kozan, 48 yıldır tezgah açtığı mahallede çalışmaya devam ediyor.

Ailesiyle 1975 yılında Malatya'dan İskenderun'a gelen Kozan, Çay Mahallesi'nde yıllarca açtığı tezgahta kemerden mandala, anahtarlıktan tespihe çeşitli ürünler satarak geçimini sağladı.

"Asrın felaketi"ne Kocatepe Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evinde yakalanan Kozan'ın yıllarca tezgah açtığı mahalledeki çok sayıda bina ve iş yeri yıkıldı veya hasar aldı.

Kozan, depremlerin ardından binaların enkazının kaldırılmasından sonra tezgahını yeniden açarak çalışmaya başladı.

Seyyar satıcı Kozan, AA muhabirine, depremde evine ve ailesine bir şey olmadığını söyledi.

Çok sayıda dostunu ve müşterisini depremlerde kaybettiğini anlatan Kozan, "İki aydan beri evdeydik. Depremde yıkıntıları da ölüleri de gördük. Millet perişandı. Buralar dershaneydi. Çocuklar da buraya gelirdi. Konuşurduk, selam veriyorduk ama hepsi yalan oldu. Şu an bir şey kalmadı." diye konuştu.

Kozan, çocuklarını evlendirdiğini hem evinin geçimini sağlamak hem de vakit geçirmek için yıllardır seyyar satıcılık yaptığını belirtti.

Birkaç gün önce yeniden tezgah açtığı mahalleye geldiğini aktaran Kozan, "Yıllarca satış yaptığım yeri çok şükür açtık. Şimdi bir dost gelir iki parça bir şey alırsa bu benim için yardım sayılır. Benim bundan sonra buradan para kazanacak bir halim yok, teselli oluyorum." dedi.

Kozan, tezgahını açarak hem dostlarını görüp mutlu olduğunu hem de vakit geçirdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.