Genç psikolog Buse, kendi gibi depremzedelerin acılarını hafifletmek için gönüllü oldu

Yağ çekmeyen çıtır çıtır kızartma yapmak artık çok kolay!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ/İBRAHİM YOZOĞLU - Depremin etkilediği Hatay'da evleri hasar gören psikolog Buse Korkut, depremzedelerin kendisine ihtiyacı olduğunu düşünerek döndüğü bölgede gönüllü görev yapıyor.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Korkut, depremde ağır hasar alan evlerinden ailesiyle çıkmayı başardı.

Sarsıntıların ardından köylerine giden psikolog Korkut, kaybettiği akrabalarının acısına rağmen depremzedelerin yanında olması gerektiğini düşünerek sahaya çıktı.

Gönüllü olarak katıldığı Türk Kızılay ekipleriyle konteyner konaklama alanlarında kalan Korkut, depremzedelerle bir araya gelmek için her gün yaklaşık 15 kilometre yol katediyor.

- Depremzedelere yanlarında olduğunu hissettirmek istiyor

Korkut, AA muhabirine, iki yıl önce üniversiteden mezun olduğunu, Kırıkhan'daki özel bir kurumda psikolojik danışman olarak çalıştığını söyledi.

Depremi çok ağır yaşadıklarını aktaran Korkut, ailesiyle bölgeden ayrıldıktan sonra Türk Kızılay ekipleriyle irtibata geçtiğini söyledi.

Defne ilçesindeki çadır kentte kurulan toplumsal hizmet noktasında çocukların da aralarında bulunduğu depremzedelere yardımcı olmak için gönüllü olduğunu vurgulayan Korkut, şöyle konuştu:

"Saha ziyaretleri gerçekleştiriyor, depremzedelerle bireysel görüşmeler yapıyorum. 'Ne yapabilirim?' diye düşünürken kendimi burada buldum. Türk Kızılay da böyle bir fırsat verdi, iyi ki gelmişim. Herkesin gelmesi gereken bir yer, sahada çok farklı bir atmosfer var. İnsanların acılarını paylaşmak, onların yanlarında olduğunu hissettirmek benim için çok değerli. Onlarla aynı duyguları yaşadığımız için daha kolay anlaşıyoruz."

- Etkinliklerde çocuklar genellikle ev çiziyor

Zor bir süreçten geçildiğine değinen Korkut, özellikle çocukların depremden çok fazla etkilendiğini dile getirdi.

Çocuklarla etkinlik tarzında ilerlediğini anlatan Korkut, "Küçüklerle serbest çalışmalar, oyun hamurları ve boyama etkinlikleri tarzında çalışmalar yapıyoruz. Büyüklerle daha farklı etkinlikler yapıyoruz. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Etkinliklerde çocuklar genellikle ev çiziyor. Elimizden geldiğince çocukları farklı etkinliklere yönlendirerek kafalarını dağıtmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.