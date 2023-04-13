Depremi yaşayan kadın girişimci "Hatay Bohçası" ile afetzedelere de destek oluyor

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HATAY (AA) - BEKİR BEKTAŞ/BİLAL ALTIOK - Antakya'daki evi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde ağır hasar gören 37 yaşındaki Fatma Gonca İstanbullu, depremzede üreticilerden temin ettiği yöresel ürünlerin sosyal medyadan satışını yaparak geçimini sağlıyor, afetzedelere destek oluyor.

Hayatını ev yapımı ürünler satarak idame ettiren iki çocuk annesi İstanbullu'nun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Odabaşı Mahallesi'ndeki evi ağır hasar gördü.

Reyhanlı'daki akrabalarının yanına yerleşen İstanbullu, bu süreçte ulaştığı kendisi gibi depremden etkilenen üreticilerden Hatay'a özgü yöresel ürünler temin etti.

İstanbullu'nun bir sosyal medya platformunda oluşturduğu "Hatay Bohçası" adlı hesaptan paylaştığı ürünler ilgi gördü.

Ramazan dolayısıyla gıda paketleri de hazırlayan İstanbullu, hayırseverlerden gelen talepler üzerine bu paketlerin depremzedelere ulaştırılmasına aracılık ediyor.

- Depremzedelere de destek olunuyor

İstanbullu, AA muhabirine, depremden önce küçük çapta yaptığı işi, depremin ardından canlandırmak istediğini söyledi.

Sosyal medya konusunda deneyimli olan Adem Aksoy'dan internet üzerinden yardım isteyerek sayfasını geliştirdiğini anlatan İstanbullu, şu anda taleplere yetişemediğini dile getirdi.

İstanbullu, köylerde evleri zarar gören ancak yıkıntılar arasında hayvancılık yapmaya devam eden depremzedelerden süt, yoğurt, peynir alarak insanlara ilettiğini belirterek, "Ürünleri aldığım üreticiler çok memnunlar. 'Ben haftada 5 kilogram satarken sana peynir yetiştiremiyorum' diyorlar. Herkesin yüzü gülüyor. Küçük bir miktar kar payı koyarak hayatımı idame ettiriyor, yaralarımı sarıyorum." ifadesini kullandı.

Lojistik merkezi olarak arkadaşının marketini kullandığına değinen İstanbullu, "Hatay Bohçası'nda kuru baklagiller, tereyağı, köy peyniri, kırma zeytin, kahve, salça, baharat gibi yöresel ürünlerin yer aldığını kaydetti.

Haftada 10 koli civarında satış yaptığını ifade eden İstanbullu, "Ramazan paketi almak istiyorum ama ihtiyacı olan birine gönderin' talepleriyle işim farklı bir boyut kazandı. Benden ürün alanlar her kalemde bir depremzedeye yardımcı oluyor. Üreten, tedarik eden ve gıda paketi gönderilen depremzede." dedi.





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