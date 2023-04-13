Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

AA

Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

HATAY (AA) - DENİZ AÇIK/SERGEN SEZGİN - Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için Hatay'da "Antakya NATO Çadır Kenti" kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Antakya ilçesinde NATO kararıyla Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, çadır üniteleri, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, spor etkinlik çadırı, sağlık merkezi, çocuk parkı, mescit, tuvalet, banyo, temiz su ve atık su arıtma tesisleri gibi birimleri içeren "Antakya NATO Çadır Kenti" hazırlandı.

Bakanlığa bağlı 100 personel tarafından sahada hazır hale getirilen çadır kentte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ve gönüllü eğitimciler tarafından LGS'ye hazırlanan 480, YGS'ye girecek 350 öğrenci barınıyor.

Yatılı okullardaki her türlü imkanın sunulduğu çadır kentte, öğrencilere rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri de veriliyor.

- "Hiçbir eksiğimiz yok"

Çadır kentin Temel Eğitim Sorumlusu ve Narlıca Atatürk Ortaokulu Müdürü Ahmet Sarp, AA muhabirine, depremin ardından bölgedeki öğrencilerin eğitimini sürdürmek için Antakya'da bulunduklarını söyledi.

Antakya NATO Çadır Kenti'nde 10 Nisan'dan bu yana görev yaptıklarını anlatan Sarp, şöyle konuştu:

"LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için iki ayrı bölüm kuruldu. Öğrencilerimiz için her türlü imkan sağlanıyor. Onlardan güzel geri dönüşler alıyoruz. LGS kısmında 30 derslik var. Dersliklerin her biri 16 kişiliktir. Milli Eğitim Bakanlığının 18 öğretmeni var. 15 de gönüllü öğretmenimiz görev yapıyor. Öğrencilerimiz burada yatılı olarak kalıyor. Sabah 07.30'dan akşam saat 22.30'a kadar planlı bir eğitim sistemi uygulanıyor. Öğrencilerimiz her zaman dilimini başlarındaki öğretmenleriyle dolduruyor. Rehberlik ve psikososyal destek saatleri de bulunuyor. 2 Haziran'a kadar var gücümüzle çalışacağız. Kırtasiye ve kaynak kitap konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Fiziksel yapı anlamında da her şeyimiz dört dörtlük."

- "Öğrenciler için bir eğitim kampüsü gibi oldu"

Antakya NATO Çadır Kenti'nde YKS Bölümü'nden sorumlu olan Piri Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çerçi de çadır kentte öğrenciler için yatılı okul sistemine benzer bir eğitim modelinin uygulandığını ifade etti.

Ders, etüt, sosyal etkinlik gibi birçok eğitimin planlı olduğunu aktaran Çerçi, şunları kaydetti:

"Görsel sanatlar, müzik odası, bilişim teknolojileri odası, spor etkinlikleri için bölümler de bulunuyor. Öğrenciler için tam bir eğitim yuvası. Bütün çadırlarda iklimlendirme sistemi var. Derslikler dışındaki çadırlarda 8 kişilik ranzalar var. Öğrencilerin her birinin kendi dolabı var. Yemeklerinin kalitesi iyi. 24 saat sıcak su imkanı sunuluyor. Burası YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için bir eğitim kampüsü gibi oldu. Yatılı okuldaki her türlü imkan var. Öğrencilere ise sadece ders çalışmak düşüyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 59 mahallede sürdü
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 59 ...
Yayladağı'nda kadınlar Ramazan Bayramı için "halaka" kurabiyesi hazırlıyor
YEREL HABERLER Yayladağı'nda kadınlar Ramazan Bayramı için "halaka" ...
Depremi yaşayan kadın girişimci "Hatay Bohçası" ile afetzedelere de destek oluyor
YEREL HABERLER Depremi yaşayan kadın girişimci "Hatay Bohçası" ile ...
Çadır kentin depremzede sosyolog ve psikologları kadınların hizmetinde
YEREL HABERLER Çadır kentin depremzede sosyolog ve psikologları ...
Genç psikolog Buse, kendi gibi depremzedelerin acılarını hafifletmek için gönüllü oldu
YEREL HABERLER Genç psikolog Buse, kendi gibi depremzedelerin ...
Hatay'a içme suyu analizleri için filtrasyon cihazları gönderildi
YEREL HABERLER Hatay'a içme suyu analizleri için filtrasyon ...
Depremzede seyyar satıcı 48 yıldır iş yaptığı mahallede yeniden tezgah açtı
YEREL HABERLER Depremzede seyyar satıcı 48 yıldır iş yaptığı ...
Deprem molozları, Milleyha Kuş Cenneti'ne 100 metre uzaklıktaki alanda dağ gibi oldu
YEREL HABERLER Deprem molozları, Milleyha Kuş Cenneti'ne 100 metre ...
Hatay'da afeti yaşayan çocuklar ramazan etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçiriyor
YEREL HABERLER Hatay'da afeti yaşayan çocuklar ramazan ...
TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için İskenderun’da kuruldu
YEREL HABERLER TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için ...
MHP Genel Sekreteri Büyükataman Hatay'da iftara katıldı:
YEREL HABERLER MHP Genel Sekreteri Büyükataman Hatay'da iftara ...
Bakan Soylu, Kağıthane'de partisinin teşkilat mensuplarıyla buluştu:
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Kağıthane'de partisinin teşkilat ...
AK Parti Hatay İl Başkanlığına getirilen Mehmet Öntürk, göreve başladı
YEREL HABERLER AK Parti Hatay İl Başkanlığına getirilen Mehmet ...
Güney Afrikalı yardım kuruluşu Hatay'da depremzedelere erzak dağıtıyor
YEREL HABERLER Güney Afrikalı yardım kuruluşu Hatay'da ...
Depremde evi yıkılınca ailesi için konteyner üretti, şimdi taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Depremde evi yıkılınca ailesi için konteyner üretti, ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ...
Hatay'da günde yaklaşık 15 bin kamyon moloz taşınıyor
YEREL HABERLER Hatay'da günde yaklaşık 15 bin kamyon moloz taşınıyor
Hatay'da konteyner atölyede depremzedelere kuaför hizmeti sağlanıyor
YEREL HABERLER Hatay'da konteyner atölyede depremzedelere kuaför ...
Öğretmen adayı Elif'ten geriye telefondaki fotoğraflar kaldı
YEREL HABERLER Öğretmen adayı Elif'ten geriye telefondaki ...
Hatay'da depremin ardından yıkılan yapıların enkazı kaldırılıyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremin ardından yıkılan yapıların enkazı ...
Depremzede Türkçe öğretmeni İskenderun'da kaldığı çadır kentte çocuklara gönüllü ders veriyor
YEREL HABERLER Depremzede Türkçe öğretmeni İskenderun'da kaldığı ...
Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası "köye" dönüştü
YEREL HABERLER Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası "köye" ...
Hatay'da depremde hasar alan Samandağ Adliyesi yeni binasında hizmete girdi
YEREL HABERLER Hatay'da depremde hasar alan Samandağ Adliyesi yeni ...
Hatay'da 3 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da 3 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.