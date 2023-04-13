Ödüllü keman ustası, Almanya'da katılacağı sergi için mesaisini sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaptığı el yapımı kemanlarla 2013 yılında İtalya'da ödül alan İsmail Kaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde az hasar gören atölyesinde mesaisine devam ediyor.

"Asrın felaketi"nde Kaya'nın Sanayi Sitesi'nde bulunan atölyesi de etkilendi. Kaya'nın sipariş üzerine yaptığı el yapımı kemanlardan kimisi sarsıntıların ardından kırıldı, bazı malzemeleri de devrildi.

Depremler nedeniyle bir süre atölyesine gidemeyen Kaya, depremlerden önce Almanya'dan gelen sergi daveti için ekmek teknesinin kapısını yeniden açtı.

Kaya, mayıs ayında Köln şehrinde bir koleksiyoner tarafından organize edilen Uluslararası Keman ve Arşe Sergisi için atölyesinde el yapımı keman yapımını sürdürüyor.

İsmail Kaya (46), AA muhabirine, marangoz olan dayısının yanında küçük yaşlarda işe başladığını söyledi.

Marangozlukla ilgili bütün incelikleri öğrendiğini ve 24 yaşında da keman çalmaya heveslendiğini aktaran Kaya, ilk kemanını da kendi çabasıyla yaptığını belirtti.

Kendine ait keman yapmasının ardından bu işe olan ilgisinin daha da arttığını anlatan Kaya, her geçen gün kendini geliştirerek sipariş almaya başladığını dile getirdi.

Kaya, yaklaşık 21 yıldan bu yana da el yapımı keman yaptığını ve bu konuda adını duyurduğunu söyledi.

Yaptığı kemanların büyük beğeni alması üzerine 2013'te İtalya'da düzenlenen yarışmaya katıldığını ve dereceye girdiğini belirten Kaya, el yapımı kemanının Milano Senfoni Orkestrası tarafından verilen konserde kullanıldığını dile getirdi.

Belçikalı sanatçı Nicolas Deletaille için de 2017 yılında viyolonsel yaptığını anlatan Kaya, yurt içi ve dışından çok fazla sipariş aldığını ifade etti.

Kaya, Antakya'da yaşayan abisini kaybettiği depremlerin ardından bir süre ara verdiği çalışmalarına yeniden başladığını ve şu anda mayıs ayında Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Keman ve Arşe Sergisi için iki keman yaptığını kaydetti.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, evin ve iş yerinin yıkıldığı depremin ardından tekrar toparlanmaya çalıştıklarını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"15 gün farklı şehirlerde zaman geçirdim. Sonra buraya bir vefa borcumun olduğunu tekrar dönüp kaldığım yerden devam etmem gerektiğini düşündüm ve geri döndüm. Depremden önce sipariş verilen enstrümanlar vardı. Toparlamaya çalışıyorum. Kemanları yapmaya başladım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.