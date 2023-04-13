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AYDIN (AA) - AK Parti Aydın milletvekili adayları, seçim çalışmalarına başladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, milletvekili adayları ve parti teşkilatı, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne gitti.

Ziyaretin ardından seçim çalışmalarına başlayan partililer ve milletvekili adayları, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Karacası ve Buharkent'te vatandaşlarla buluştu.

Milletvekili adayları Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Mustafa Abak, Mehmet Umut Tuncer, Duygu Göğde, Murat Gün ve Mehmet Arkun ile İl Başkanı Gökhan Ökten, ziyaret ettikleri yerlerde vatandaşlara parti politikalarını anlatarak seçimler için destek istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ökten, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, 'milletin üstünde başka bir güç tanımıyoruz.' Bundan 73 yıl önce millet ne dediyse, 14 Mayıs'ta da o olacak. Türkiye'de artık vesayet odaklarının ve bir avuç imtiyazlı zümrenin değil, milletin dediği olacak. 21 yıldır aynı inanç ve kararlıkla hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Hedef 2053, hedef 2071, hedef Türkiye yüzyılı." ifadelerini kullandı.



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