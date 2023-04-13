Kuşadası Belediyesinin tarihi çeşmeyi aslına uygun restore etmediği iddiası

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AYDIN (AA) - Kuşadası Belediyesi Osmanlı döneminden kalan bir çeşmede yapılan çalışmaların onaylı projesine göre devam ettiğini belirtti.



Belediyeden yapılan açıklamada, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik haberler yapıldığı ifade edildi.



İlçedeki 10 çeşmenin rölöve, restütisyon, restorasyon projelerinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 21.05.2010 tarihinde onaylandığı kaydedilerek, restorasyonu yapılan çeşmede hidrolik kireç ve harçlı sıva uygulaması yapıldığı, çimento harcının kullanılmadığı aktarıldı.

Çeşmelerin özgün halinde sıvalı olduğunun arşiv belgelerle tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada sunulan fotoğraflar çeşmenin orijinal halini yansıtmamaktadır. Uygulama işlemleri devam etmekte olup, orijinal yalaklar temizlenmiş yerinde korunmuştur. Yalak olmayan çeşmelere doğal taştan yeni yalak yerleştirilecektir. Orijinal kitabeler yerinde korunmuş olup, kumlama yöntemiyle temizlenecektir. Çeşme çatısındaki orijinal kayrak saçaklar korunmuş, olmayan bölümlerde tamamlama yapılmıştır. Uygulama sürecinde kurnalar takılıp ASKİ Genel Müdürlüğünce temiz ve pis su bağlantıları yapılacaktır. Uygulamalar tamamen onaylı projesine göre devam etmekte olup, uygulama sonunda hazırlanacak rapor ve fotoğraflar Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulacaktır."

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