Hatay'da, "deprem terazileri"nin olduğu caminin depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'da, mihrabının yanında "deprem terazileri" bulunan tarihi Mahremiye Camisi'nin 6 Şubat'taki depremlerde yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antakya ilçesinde, 600 yıllık tarihinin yanı sıra mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütununla da bilinen Mahremiye Camisi'nin, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cami içerisindeki kameraya, sarsıntı anında "deprem terazisi" bulunan mihrap ile minberin devrilmesinin ardından tavanın çöktüğü yansıyor.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.