Şehit isimlerini taşıyan kıl çadırlar Hataylı depremzedelerin geçici barınma merkezi oldu

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HATAY (AA) - MERT MURAT YAŞAR - MUSTAFA GÜNGÖR - Hatay'ın Belen ilçesinde depremde evleri hasar gören afetzedeler, şehit isimlerinin verildiği kıl çadırlarda yaşamını sürdürüyor.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkımların olduğu ve çok sayıda kişinin evsiz kaldığı Belen ilçesinde, vatandaşların barınma ihtiyaçları konteyner ve çadırlarla karşılanıyor.

Türk Milleti Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) tarafından ilçede depremzedeler için kıl çadırlar kurduruldu.

Aydın merkezli bir firmayla anlaşarak kurulan, 175'e yakın kişinin kaldığı 65 kıl çadırın her birine bir şehidin ismi verilip fotoğrafı asıldı.

Alana çocuk oyun ve kütüphane çadırı kuruldu.

- Kıl çadırlarda kalanlar memnun

TÜMYAD gönüllülerinden depremzede Oğuz Savar, AA muhabirine, depreme Belen ilçesindeki evinde yakalandığını söyledi.

TÜMYAD'ın Belen ilçesine geldiğini duyduklarında irtibata geçtiklerini anlatan Savar, "Gönüllü olarak yanlarında canla başla çalışarak çadırlarımızı kurmaya başladık. Çadırların içine vatandaşların rahatlığı için yere ahşap paletler döşüyoruz. Yardım malzemelerini köylerimize dağıtıyoruz. Derneğimiz sağ olsun çocuklarımıza burs da temin etti. Çadırlar güzel, rahat ve havadar. Kendim de burada kalıyorum." diye konuştu.

Depremzedelerden Halil İbrahim Soysal da normal çadırda kalmaktan daha iyi olduğunu düşündükleri için burada barındıklarını belirterek, "4 köşe, tavan yüksek ve ferah. Ayrıca kapımız var. Yaklaşık 1,5 aydır çadırda kalıyorum. Evim içine girilebilecek gibi değil. Oğlum ve eşimle kalıyoruz." dedi.

Çadırlarda kalan Havva Akyüz ise depremin ardından akrabalarının yanında kaldığını, çadırların kurulumuyla buraya yerleştiklerini dile getirdi.

Şimdilik kıl çadırda kalmaktan memnun olduğunu vurgulayan Akyüz, "Ev ortamı olduğundan dolayı konteyner yerine kıl çadırı tercih ettik. Yağmurda da hiç akıtmadı." ifadesini kullandı.

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