Tedavi gördükleri Türkiye'de depreme yakalanan Suriyeli 6 bebek sınırda annelerine kavuştu

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ / SALİM TAŞ - Tedavileri için Türkiye'ye getirilen ve Hatay'da depreme yakalanan 6 Suriyeli bebek, sağlıklarına kavuştuktan sonra sınırda buluşturuldukları anneleriyle ülkelerine döndü.

Çeşitli sağlık sorunları bulunan Suriyeli 6 bebek, ülkelerindeki sağlık şartlarının yetersizliği nedeniyle Hatay'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, bulundukları hastaneler hasar gören bebeklerden 2'si Adana, 4'ü de Ankara'ya sevk edildi.



Hastanelerdeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından Hatay'a getirilen bebekler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda annelerine teslim edildi.

Bebeklerini aylar sonra sağlıklı şekilde kucaklarına alan anneler ile görevliler, kavuşma anında duygu dolu anlar yaşadı.

Kavuşmanın ardından 4 aylık bebekler Abrar Fayhan annesi Hilfem El Osman, Vala El Faris annesi Şuaa Cuma, Kamar Hallak annesi Fatma Abut, 3 aylık bebekler Nur El Ali annesi Rim El Ali, Rim El Hammel annesi Amire El Mansur, Defne Ule Bedevi annesi İmam İzzeddin ile ülkelerine döndü.

- "Bir karışıklığa mahal vermemek için DNA eşleştirmeleri yapıldı"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güven, AA muhabirine, Türkiye'ye emanet edilen Suriyeli bebekleri sağlıklı şekilde anneleriyle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bebeklerin çeşitli sağlık sorunları nedeniyle İdlib ve Afrin bölgesinden geldiğini ancak depreme yakalandığını anlatan Güven, şöyle devam etti:

"Hastanedeki sıkıntılardan dolayı tedavilerine devam etmek için onları Adana ve Ankara'ya gönderdik. Depremzede olarak işlem gördüler ve sağlıklarına kavuştular. Süreç içinde ailelere ulaşıldı ve herhangi bir karışıklığa mahal vermemek için DNA eşleştirmeleri yapıldı. Şimdi de gümrükte çocuklarımızı ailelerine kavuşturup vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz. Biz çok derin kültürü olan bir milletiz, her zaman için kendimizle de diğer milletlerle de hemhal olabilmeyi başarabilen bir milletiz. Hatay da zaten bunun en güzel örneklerinden biri, medeniyetler şehri. Kendi yaralarımızı sararken diğer tüm mazlumların yaralarını sarmak için de mücadelemizi her zaman için vereceğiz."

- Bebeğini Türk yetkililere emanet ettiği için gönlü rahattı

Erken doğum nedeniyle Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınan 4 aylık bebeğin annesi Fatme Abut da Türkiye'ye minnettar olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu aktaran Abut, şöyle konuştu:

"Bir Allah bir de Türkiye var, Allah hepinizi korusun. Depremden 4 ay önce çocuğumu tedavi görmesi için Türkiye'ye emanet etmiştim. Daha erken kavuşmayı beklerken deprem oldu. Türk yetkililer, depremde de çocuğumu korudu ve tedavisinin tamamlamasını sağladı. Deprem olduktan sonra kızımı çok merak ettim ama içim rahattı. Türkiye'de olduğu için korkmadım. Bebeğim için gerekeni yapacaklarını hissediyordum ve yanılmadım. Çocuğumu sağlıklı şekilde kucağıma verdiler. "

Annelerden Emire El Mansur ise 4 aydır uzak kaldığı kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Türkiye'ye ve tüm yetkililere teşekkür etti.

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