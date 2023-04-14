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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da ramazanın son cumasında depremzedeler aynı safta buluştu

AA

Hatay'da ramazanın son cumasında depremzedeler aynı safta buluştu

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da ramazan ayının son cuması çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı.

İskenderun ilçesinde depremlerde minaresi yıkılan, bazı bölümlerinde de hafif hasarlar olan Meydan Mahallesi Camisi'ne gelenler, aynı safta bir araya geldi.

Camide yer kalmaması üzerine bazı vatandaşlar, dışarıya serdikleri sedirlerde cuma namazını kıldı.

İmam namaz öncesi, caminin onarımı için inşaat işlerinden anlayan cemaatten yardım istedi.

Antakya ilçesinde de vatandaşlar cuma namazını çadır mescitlerde kıldı.

Büyükdalyan Geçici Konaklama Merkezi'nde kurulan çadır mescide gelenler birlikte saf tuttu.

Mescitte yer bulamayan cemaat dışarıda serilen hasırlar ve yanlarında getirdikleri seccadelerde namazı kılarak, dua etti.


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