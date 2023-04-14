Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde acil yıkılacak ve yıkık binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Çetillik Mahallesi'ndeki acil yıkılacak binaların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor, daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler bir yandan da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Numune alınan binaların enkaz parçaları kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına sevk ediliyor.

Depremzedeler, enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor. Bazı depremzedeler kendilerine ait eşyaları almak için yıkılan ev ve iş yerlerinin yakınında bekliyor.

Öte yandan, ilçede devam eden bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 89'a ulaşıldığı belirtildi.

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