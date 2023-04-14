Hatay'da depremzede çocuklara resim etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Arsuz ilçesinde çocuklara resim etkinliği düzenlendi.

Gökyüzü Sanatsal Etkinlikler Vakfı ve Arsuz Gönüllüleri Derneği ile Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven’in eşi Behice Güven işbirliğiyle depremzede çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Behice Güven, çocukların yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine katkı sağlamak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.