Muğla'dan gönderilen yardım tırı Hatay'a ulaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Muğla'dan gönderilen içinde yöresel ürünlerin de bulunduğu yardım tırı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'a geldi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, ramazanda da deprem bölgesini unutmadıklarını, Muğlalı çiftçilerden, üreticilerden toplanan yardımları Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu deposuna getirdiklerini söyledi.

Muğla'nın gönlü zengin güzel insanlarına, hayırseverlere teşekkür eden Saylak, Muğlalı üreticilerin felaketin ilk anından itibaren depremzedelere destek olduğunu ve bölgeye bugün 1168'inci yardım tırının geldiğini bildirdi.



Saylak, "20 tona yakın zeytinyağı, 11 bin 800 kavanoz bal ve ramazan vesilesiyle bağışlanan sütlerden elde ettiğimiz peynirleri getirdik. Bugün ve yarın gelecek olanlarla 50 bin koli gıda yardımını bölgeye ulaştırdık." diye konuştu.

Bölgedeki çalışmalarda görev alan Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut da görevlerinin ardından akşam müsait zamanlarda belirlenen ihtiyaçları teslim noktalarına dağıttıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.