Hatay'da depremzede çocuklar palyaço gösterisiyle eğlendi

Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Öyle faydaları var ki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde depremzede çocuklar, "Avuç İçi Kadar Mutluluk Yeter" temalı palyaço gösterisiyle eğlendi.

Belediye Başkanı Asaf Güven, Karaağaç Parkı'nda düzenlenen etkinlikte belediye olarak çocukları depremin olumsuz psikolojisinden uzaklaştırmak için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocukların palyaço gösterileriyle eğlendiği etkinlikte, çocuklara hediyeler de dağıtıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.