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Antakya'da Bursalıların kurduğu konteyner kentlerde 6 bin depremzede barınacak

AA

Antakya'da Bursalıların kurduğu konteyner kentlerde 6 bin depremzede barınacak

HATAY (AA) - DENİZ AÇIK / SERGEN SEZGİN - Bursa Büyükşehir Belediyesinin AFAD koordinesinde Hatay'ın Antakya ilçesinde kurduğu 3 konteyner kentte yaklaşık 6 bin kişinin yaşaması planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ilçenin Odabaşı ve Narlıca mahallelerinde 3 konteyner kent kuruldu.

Odabaşı Mahallesi'nde 112 konteynerlik Bursa Ulu Çınar Geçici Yaşam Merkezi, 470 konteynerin bulunduğu Çilek Geçici Yaşam Merkezi ile Narlıca Mahallesi'nde 869 konteynerlik Bursa Emir Sultan Geçici Yaşam Merkezi'nin altyapı ve üstyapıları da belediye ekiplerince hazırlandı.

Konteyner kentlerde yaşam alanlarının yanı sıra çamaşırhane, duş, tuvalet, sağlık merkezi, kuaför, çocuk spor alanları ve çok amaçlı çadır alanları da yer alıyor.

- Depremzedeler için gıda ve yaşam malzemesi desteği de sağlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Müdürü Ayhan Akdeniz, AA muhabirine, belediyenin ilçede hızla görev yapmaya başladığını söyledi.

AFAD koordinesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak konteyner kent kurmak için kolları sıvadıklarını anlatan Akdeniz, şöyle konuştu:

"Buralarda yaklaşık 6 bin depremzede barınabilecek. Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü suyla ilgili bağlantıları da yaptı. Depremzedelerimizin her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Her imkan da sunuluyor. 24 saat sıcak su imkanı bulunuyor. Gıda ve yaşam malzemesi de sağlıyoruz."

Akdeniz, eski otogar ve eski halin bulunduğu bölgeye iş yerlerinin yapılacağına değinerek, söz konusu bölgelerde altyapı çalışmalarının belediye tarafından yapıldığını kaydetti.

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