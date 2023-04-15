Yakutiye Belediyesi, Hatay'daki depremzedelere iftar verdi

HATAY (AA) - Erzurum'un Yakutiye Belediyesince Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da kurulan "Yakutiye Konteyner Ev Mahallesi"nde depremzedeler için iftar programı düzenlendi.

Antakya ilçesinde 120 konteyner ve sosyal alanlardan oluşan konteyner kentte ilahiler seslendirilen iftar öncesinde konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, 6 Şubat itibarıyla bölgeye arama kurtarma ekiplerini gönderdiklerini söyledi.

Erzurum'dan bölgeye görevli gelen personel sayısının yaklaşık 2 bin olduğunu vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum arama kurtarma ekibi çok sayıda insanı enkazdan sağ kurtardı. Hayatını kaybeden insanlarımıza da Allah rahmet eylesin. Sürekli alandayız. Çadır ve konteyner kurmaya yardımcı oluyoruz. Gıda malzemesi dağıtıyoruz. Depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Her gün yaklaşık 15 bin gıda kolisini, yaklaşık 5 bin hijyen kolisini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Allah devlete, millete zeval vermesin. Allah bir daha böyle büyük acıları, bu ülkeye yaşatmasın. İnşallah çok kısa sürede, belki iki yıl içinde Türkiye'nin en güzel vilayetlerinden birisi Hatay olacak. Eskisinden bile daha güzel olacak, inşallah."

Memiş, sürekli yanlarında olan ve iftarı hazırlayan Ebu İshak Vakfı'na ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a teşekkür etti.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da depremin ilk anından beri afetzedelerin yanında olduklarını belirterek, 183 personel, 40 iş makinesi ve araç ile 65 tır insani yardım malzemesiyle bölgede konuşlandıklarını vurguladı.

Belediyesince hazırlanan konteyner mahallesinde 120 konteyner ev, aşevi, kreş, mescit, sağlık kabini, çamaşırhane ve sosyal marketin bulunduğunu anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Her konteynerin içinde tuvalet, banyo, şofben, mutfak tezgahı, ev aletleri ve gereçleri bulunmaktadır. Depremde şehit olan tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin en başından beri bölgede olan devletimiz tüm birimlerine, özellikle AFAD'a, Kızılay'a ve Erzurum Valiliğine ve tüm sivil toplum kuruluşlarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

İftara katılan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.