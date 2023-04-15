Hatay'da şehit yakınları ile gazilere iftar verildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehit yakınları ve gazilere iftar verildi.



Dörtyol Kaymakamlığı tarafından Numune Evler Mahallesinde oluşturulan çadır kentte düzenlenen programa, Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, kurum müdürleri, vatandaşlar, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Kaymakam Ergün, programda yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlara rahmet dileyerek, iftar programına katılanlara teşekkür etti.





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